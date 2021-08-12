Власники євроблях зіткнулися із новою проблемою під час розмитнення авто. Ті, хто планував скористатися законом про пільгове розмитнення, повинні виплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.

Йдеться про власників тих авто, що ввозилися третіми особами на територію України, не маючи права на подальшу передачу транспортних засобів. Без оплати величезного штрафу процес розмитнення здійснити неможливо. Не секрет, що на ввезених автомобілях країною пересуваються не ті, хто їх привіз.

Проблема торкнулася жителів Волинської, Львівської та Закарпатської областей, оскільки автомобілі завозили родичі водіїв, які мають постійне місце проживання у сусідніх країнах.

У законах про пільгове розмитнення йдеться про добровільний штраф в розмірі 8,5 тис. грн. Штраф не поширюється на іноземців, які ввозили такі автомобілі та передавали у користування іншим особам. Це є прямим порушенням ст. 469 Митного кодексу.

– Під час розробки законопроекту робився акцент на цих проблемах. Найімовірніше, самі законодавці не до кінця розібралися, який вигляд ця процедура матиме на практиці, – зазначив глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Пільговий режим розмитнення авто набрав чинності 15 червня і діятиме до 10 листопада поточного року. Скористатися пільгами зможуть ті, чиї автомобілі були ввезені на територію України до 31 грудня 2021 року.

Українським автолюбителям приготували неприємний сюрприз — за місяць вартість газу на заправках збільшилася більш ніж на 2 гривні та досягла позначки в 17 грн. З початку року ціни на газ пропан піднялися на 5 грн. На сьогодні це рекорд.

Прогнози експертів невтішні — у серпні газ може помітно подорожчати. На деяких заправках ціни на газ піднялися до 18 грн, а причин для здешевлення поки не знайти.

Джерело: UBR