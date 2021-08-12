Британська консалтингова компанія Scrap Car Comparison склала рейтинги топ-10 найдорожчих і найдешевших країн для покупки та обслуговування автомобіля.

Під час складання рейтингу орієнтувалися на ціни, встановлені компаніями-виробниками машин Volkswagen Golf і Toyota Corolla.

Зокрема, порівняли витрати на придбання та технічне обслуговування (страхування та вартість палива) цих автомобілів з середнім річним доходом кожної країни.

Найдорожча країна для покупки та обслуговування машини – Туреччина, оскільки ціни рівносильні 652,29% середнього доходу в країні.

Де дорожче купувати автомобіль

1. Туреччина: 652,29%;

2. Аргентина: 515,77%;

3. Колумбія: 508,93%;

4. Уругвай: 443,68%;

5. Бразилія: 441,89%;

6. Україна: 413,78%;

7. Гватемала: 355,94%;

8. Росія: 290,04%;

9. Мексика: 285,20%;

10. Коста-Ріка: 269,83%.

На другому місці – Аргентина (515,77%), третьому – Колумбія (508,93%), четвертому – Уругвай (443,68%), п’ятому – Бразилія (441,89%). Україна потрапила на шосте місце з показником 413,78%.

В яких країнах купити авто дешевше

1. Австралія: 49,48%;

2. США: 54,87%;

3. Данія: 60,34%;

4. Канада: 64,40%;

5. Швеція: 75,84%;

6. Німеччина: 78,44%;

7. Нідерланди: 84,65%;

8. Франція: 87,00%;

9. Велика Британія: 89,36%;

10. Фінляндія: 91,58%.

Рейтинг країн, в яких можна дешевше купити та обслужити автомобіль, очолила Австралія з показником 49,48% середнього доходу в країні.

Джерело: Motorshow