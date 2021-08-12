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Факти / Lifestyle / Авто
Юлія Захарченко |

У яких країнах невигідно купувати авто – рейтинг

Парковка авто

Британська консалтингова компанія Scrap Car Comparison склала рейтинги топ-10 найдорожчих і найдешевших країн для покупки та обслуговування автомобіля.

Під час складання рейтингу орієнтувалися на ціни, встановлені компаніями-виробниками машин Volkswagen Golf і Toyota Corolla.

Зокрема, порівняли витрати на придбання та технічне обслуговування (страхування та вартість палива) цих автомобілів з середнім річним доходом кожної країни.

Найдорожча країна для покупки та обслуговування машини – Туреччина, оскільки ціни рівносильні 652,29% середнього доходу в країні.

Де дорожче купувати автомобіль

  • 1. Туреччина: 652,29%;
  • 2. Аргентина: 515,77%;
  • 3. Колумбія: 508,93%;
  • 4. Уругвай: 443,68%;
  • 5. Бразилія: 441,89%;
  • 6. Україна: 413,78%;
  • 7. Гватемала: 355,94%;
  • 8. Росія: 290,04%;
  • 9. Мексика: 285,20%;
  • 10. Коста-Ріка: 269,83%.

На другому місці – Аргентина (515,77%), третьому – Колумбія (508,93%), четвертому – Уругвай (443,68%), п’ятому – Бразилія (441,89%). Україна потрапила на шосте місце з показником 413,78%.

В яких країнах купити авто дешевше

  • 1. Австралія: 49,48%;
  • 2. США: 54,87%;
  • 3. Данія: 60,34%;
  • 4. Канада: 64,40%;
  • 5. Швеція: 75,84%;
  • 6. Німеччина: 78,44%;
  • 7. Нідерланди: 84,65%;
  • 8. Франція: 87,00%;
  • 9. Велика Британія: 89,36%;
  • 10. Фінляндія: 91,58%.

Рейтинг країн, в яких можна дешевше купити та обслужити автомобіль, очолила Австралія з показником 49,48% середнього доходу в країні.

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Джерело: Motorshow

Фото: Unsplash

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