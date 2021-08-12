Британська консалтингова компанія Scrap Car Comparison склала рейтинги топ-10 найдорожчих і найдешевших країн для покупки та обслуговування автомобіля.
Під час складання рейтингу орієнтувалися на ціни, встановлені компаніями-виробниками машин Volkswagen Golf і Toyota Corolla.
Зокрема, порівняли витрати на придбання та технічне обслуговування (страхування та вартість палива) цих автомобілів з середнім річним доходом кожної країни.
Найдорожча країна для покупки та обслуговування машини – Туреччина, оскільки ціни рівносильні 652,29% середнього доходу в країні.
Де дорожче купувати автомобіль
- 1. Туреччина: 652,29%;
- 2. Аргентина: 515,77%;
- 3. Колумбія: 508,93%;
- 4. Уругвай: 443,68%;
- 5. Бразилія: 441,89%;
- 6. Україна: 413,78%;
- 7. Гватемала: 355,94%;
- 8. Росія: 290,04%;
- 9. Мексика: 285,20%;
- 10. Коста-Ріка: 269,83%.
На другому місці – Аргентина (515,77%), третьому – Колумбія (508,93%), четвертому – Уругвай (443,68%), п’ятому – Бразилія (441,89%). Україна потрапила на шосте місце з показником 413,78%.
В яких країнах купити авто дешевше
- 1. Австралія: 49,48%;
- 2. США: 54,87%;
- 3. Данія: 60,34%;
- 4. Канада: 64,40%;
- 5. Швеція: 75,84%;
- 6. Німеччина: 78,44%;
- 7. Нідерланди: 84,65%;
- 8. Франція: 87,00%;
- 9. Велика Британія: 89,36%;
- 10. Фінляндія: 91,58%.
Рейтинг країн, в яких можна дешевше купити та обслужити автомобіль, очолила Австралія з показником 49,48% середнього доходу в країні.
Джерело: Motorshow