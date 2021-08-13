Відомий український гонщик Сергій Малик встановив рекорд максимальної швидкості на електричному мотоциклі – 172,1 км/год. Це сталося на висохлому соляному озері Bonneville Salt Flats в США на щорічному заході Тиждень швидкості.

Встановити рекорд Сергію вдалося на мотоциклі Dnepr, який повністю створювали в Києві.

Двигун мотоцикла вироблявся в Словенії, а його потужність 50 кВт в тривалому режимі та 100 кВт у короткостроковому. Такі потужності прирівнюються до 68 і 136 к.с. відповідно. Для таких показників двигун вважається легким — всього 12 кг.

Двигун живить літій-іонний акумулятор об’ємом в 12 кВт/год.

За оберти двигуна відповідає тяговий інвертор українського виробництва DTI-150H.

Сергій Малик – президент Київського міського автомотоклубу, має за своїми плечима сотні успішно проведених змагань, шоу та автопробігів. Він також майстер спорту України, чемпіон України з кільцевих гонок і кандидат психологічних наук. Цей рекорд став 40-м за рахунком у кар’єрі гонщика.

Соляне озеро Bonneville вже давно стало місцем проведення заходу Тиждень швидкості, де кожен охочий може протестувати свій транспортний засіб на максимальну швидкість.

Джерело: KMAMK Team на Bonneville

Фото: KMAMK Team на Bonneville