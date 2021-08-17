Компанія General Motors хоче замінити всі потенційно небезпечні акумулятори електрокарів Chevrolet Bolt. Компанія повідомила про більш ніж десяти випадків загорянь автомобілів цієї моделі, і причиною цього є зарядні батареї.

Ще в листопаді 2020 року компанія заявила про відкликання понад 68 тис. автомобілів Chevy Bolt. У липні відбувся другий відгук – компанія вирішила перестрахуватися.

General Motors випустила спеціальне програмне забезпечення, покликане виявляти можливість виникнення пожежі та вимагати термінову заміну акумуляторів. Однак навіть це не допомогло уникнути подальших загорянь Chevy Bolt.

Тепер же компанія визнала непрацездатність ПО і почала новий відгук автомобілів з подальшою заміною акумуляторів. GM також порекомендувала не паркувати в приміщенні та не залишати автомобіль заряджатися без нагляду.

Безкоштовно замінити акумулятори зможуть власники Chevy Bolt вже з 23 серпня. Такі користувачі отримають нову гарантію на 8 років і 100 000 миль (160 934 км). У зону ризику переважно потрапили автомобілі 2017-2019 років, так що вони отримали пріоритет в заміні компонентів.

Представники General Motors планують вивчити змінення акумулятори, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.

Електрокари іншої американської компанії також мають підвищену ймовірність загоряння. Раніше Ілон Маск визнав свою помилку в управлінні Tesla – після кількох випадків із загорянням автомобілів глава компанії вирішив знизити потужність акумуляторів. Однак це збільшило час підзарядки транспортного засобу.

Джерело: Electreck