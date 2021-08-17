Як скласти внутрішній іспит в автошколі

Після закінчення навчання в автошколі кожен учень повинен скласти внутрішній екзамен. Після цього він стає на крок ближче до отримання довгоочікуваної картки — посвідчення водія. У разі успішного закінчення навчання в автошколі абітурієнта буде допущено до іспиту в МРЕВ.

Як складають іспит в автошколі – читайте в матеріалі.

Навіщо потрібен внутрішній екзамен в автошколі

Внутрішній іспит – це завершальний етап навчання в автошколі. Він потрібен для перевірки рівня ваших теоретичних знань та практичних навичок як водія, які ви отримали у період навчання.

У цей час учень може самостійно виконати оцінку власних знань, перевірити навички водіння та визначити свої слабкі місця. Це допоможе краще підготуватися до контрольного екзамену в МРЕВ та бути впевненим у своїх знаннях.

В кінці іспиту оцінюються не тільки ваші навички, а ще професіоналізм викладача ПДР та інструктора з водіння. Надалі висновки сприятимуть поліпшенню якості навчання.

Як проводиться внутрішній екзамен

Внутрішній іспит складається з двох частин: теоретичної та практичної. Перша частина передбачає проходження тестів на знання правил дорожнього руху. Перший блок запитань складається з усіх розділів ПДР, етики водіння та європротоколу.

У другій частині будуть додаткові питання для вашої категорії. Зазвичай абітурієнт отримує білет з 20 запитаннями. Сам іспит триває 20 хвилин. Для успішного складання учень повинен зробити не більше двох помилок.

Наступним етапом буде складання практичного іспиту. Він складається з двох частин:

керування автомобілем на автодромі;

водіння у міських умовах.

На автодромі учень повинен послідовно виконати усі вправи, які вимагають під час здання на права у МРЕВ. Учень зобов’язаний підготуватися до початку руху, виконати маневрування, розворот, заїзд заднім ходом з різних сторін та паркування. Тривати іспит на автодромі повинен не менше 10 хвилин.

Після успішного складання іспиту на автодромі учень може бути допущеним до водіння у міських умовах.

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Водіння в місті є найскладнішим етапом внутрішнього іспиту. Приймати його буде автоінспектор, який знаходитиметься поруч з вами в автомобілі та контролюватиме правильність виконання вправ.

Перед початком іспиту екзаменатор повинен ознайомити учня з порядком його проведення. На цьому етапі можна допуститися двох дрібних помилок. Автоінспектор буде фіксувати їх в екзаменаційному листі. Тривалість цієї частини практичного іспиту триватиме не менше 20 хвилин.

Після успішного складання усіх частин іспиту учень допускається до головного іспиту в МРЕВ.

Що робити, якщо не склав іспит

Теоретичний іспит можна скласти повторно через тиждень. Тільки після успішного складання теорії учень може бути допущений до іспиту на автодромі. Результат іспиту з теорії дійсний протягом трьох місяців, після цього терміну його треба проходити повторно.

Практичний іспит можна складати три рази. Перескладання допускається через п’ять днів з минулої спроби.

Якщо учень не склав іспит з третьої спроби, він повинен буде пройти курс практичного навчання водінню ще раз.