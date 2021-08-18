Компанія Jetpack Aviation планує випустити перший у світі летючий мотоцикл Speedster.

Компанія хоче створити близько 20 екземплярів для використання в розважальних цілях. Решта летючих мотоциклів призначаються для військового та комерційного ринку. Jetpack Aviation раніше повідомили про перший успішний політ тестового прототипу.

Базова комплектація Speedster важить близько 100 кг. Тяга двигуна розрахована на максимальну вагу до 1,5 тонни при автономності від 10 до 22 хвилин. Компанія також готує до виробництва потужнішу версію Speedster.

Їх об’єднує максимальна висота польоту до 4,5 км і максимальна швидкість у 241 км/ч. Jetpack Aviation також оснастить всі Speeder повністю автономною системою водіння. Звичайно, в певних ситуаціях пілоти завжди можуть перемикнутися на ручне управління. Залишилося тільки побачити ці летючі мотоцикли в дії.

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У 2019 Jetpack Aviation приголомшила автомобільну промисловість своїм поглядом на майбутнє транспорту. У той час як всі інші говорили про летючі автомобілі, компанія зосередилася на повітряних мотоциклах. За словами Jetpack Aviation, Speeder надійде в продаж у 2023 році.

У майбутньому люди зможуть переміщатися не тільки на наземних мотоциклах – компанія Joby Aviation активно тестує летюче таксі. В кінці липня цей наземний транспорт подолав 241 км за 1 годину і 17 хвилин. Новинка зможе замінити повноцінний літак, який забруднює атмосферу викидами CO2. Потужність для зльоту надходить з електричного двигуна.

Джерело: Jetpack Aviation

Фото: Jetpack Aviation