Nissan нарешті представив серійну версію нового спортивного автомобіля Z. Спорткар отримав назву Nissan Z, і він сильно відрізняється від прототипу, показаного публіці ще у 2020 році. Під капотом розташувався потужний 3,0-літровиq двигун V-6 з 400 к.с.

І хоча базова версія поставляється з механічною коробкою передач, на вибір також дається й автоматична.

Дизайн автомобіля підкреслює його спортивність. Радіаторну решітку розділили на дві частини, а бампер оснастили сплітером. Задня частина теж отримала сплітер, а також невеликий спойлер, який виступає з багажника. Компанія спробувала зберегти дизайн оригінальної 240Z, але додати деякі нові деталі.

Крім базової версії, Nissan буде продаватиме спорткар у комплектації Performance, яка отримала інші налаштування підвіски, систему контролю запуску, більші гальма, ковані 19-дюймові колеса RAYS, аудіосистему Bose та спортивні сидіння.

За словами компанії, модель Z 2023 року коштуватиме близько $40 тис., а точна ціна буде оголошена ближче до весни 2022 року – тоді почнуться постачання авто.

Раніше компанія Nissan представила оновлений кросовер Juke 2021 року. Його продажі почалися і в Україні. Новинка доступна в декількох комплектаціях – базова обійдеться в 523 тис. грн, а топова – від 798 тис. грн. Juke доступний в 11 кольорах кузова і з трьома варіантами кольору даху.

Джерело: Nissan

Фото: Nissan