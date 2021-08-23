Як поставити на облік в Україні авто з США

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Авто
Юлія Захарченко |

Як поставити авто з США на облік в Україні

Як поставити авто з США на облік в Україні

Поставити на облік транспортний засіб зі Сполучених Штатів Америки можна у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України. У державний орган потрібно звернутися у декількох випадках:

  • реєстрація під час купівлі нового авто;
  • перереєстрація вживаного автомобіля;
  • ввезення транспортного засобу на територію України з США чи Європи.

Це можна зробити в будь-якому сервісному центрі МВС. Записатися можна трьома способами – телефоном (номер довідкової – (044) 290-19-88), у дистанційному форматі на сайті або у порядку живої черги на місці (останній талон видають о 17.00).

Графік роботи в Києві – з вівторка до п’ятниці з 9.00 до 18.00. Деякі центри можуть працювати у понеділок, суботу та неділю, проте про них потрібно дізнаватися додатково.

Зазвичай реєстрація може тривати від одного до декількох годин – ви можете заощадити час, підготувавши необхідні документи заздалегідь.

Що потрібно робити, щоб поставити авто на облік

  • з’їздити в будь-який зручний для вас сервісний центр МВС, зареєструвавшись онлайн або взявши талон одразу на місці;
  • написати заяву про намір поставити транспортний засіб на облік;
  • отримати квитанції на оплату та відповідне направлення;
  • сплатити податки та збори – це можна зробити у приміщенні центру МВС;
  • пройти перевірку машини – її оцінить експерт Міністерства внутрішніх справ;
  • отримати необхідні документи та реєстраційні номери транспортного засобу.

Які документи необхідні

  • паспорт або інший документ, що засвідчує особу нового власника авто;
  • ІПН;
  • заяву (можна написати одразу на місці у центрі МВС);
  • документи, що підтверджують право власності на машину;
  • договір купівлі-продажу або інші документи, у яких позначена фактична вартість транспортного засобу;
  • транзитний номер та сертифікат ЄВРО 5 (необхідний для першої реєстрації або машин, привезених з інших країн);
  • квитанції про оплату податків та зборів;
  • документально зафіксований результат огляду авто експертом.

Як поставити на облік в Україні авто з США

Після завершення реєстрації покупцеві нададуть технічний паспорт транспортного засобу та автомобільні знаки.

Поставити авто з США на облік – яка вартість

Під час реєстрації транспортного засобу потрібно заплатити за послуги центру, бланк технічного паспорта, номерний знак авто та інше. Станом на серпень 2021 року, це обійдеться щонайменше у 500 грн. Список:

  • 152 або 190 грн – оплата послуг сервісного центру МВС за реєстрацію;
  • 171 грн – вартість номерного знака транспортного засобу;
  • 219 грн – бланк технічного паспорта;
  • від 350 грн – оформлення поліса ОСЦПВ (залежить від декількох показників, серед яких об’єм двигуна авто автомобіля);
  • від 3% до 5% від вартості машини без ПДВ;
  • 5% – на продавця автомобіля за дохід від продажу (збір не потрібно платити у разі, якщо це перший договір за рік).

Як поставити на облік в Україні авто з США

Фінансові калькулятори допоможуть розрахувати фактичну суму, яку доведеться витратити на реєстрацію машини з США.

В яких випадках можуть відмовити реєструвати авто

Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ може відмовити у реєстрації транспортного засобу в таких випадках:

  • немає повного необхідного пакету документів для реєстрації;
  • транспортний засіб викрадений або перебуває під арештом;
  • об’єм двигуна або інші складові частини машини не відповідають зазначеним у документах, поданих у центр МВС власником авто або його офіційним представником.

Чому вигідно купувати автомобіль з Америки

Одна з найважливіших переваг автомобіля з США – можна повністю відстежити його історію. Наприклад, в які ДТП потрапляв, скільки було власників, який насправді пробіг транспортного засобу.

Це пояснюється тим, що в Америці дуже розвинені страхування та лізинг (довгострокова оренда майна з подальшим правом викупу).

Крім цього, авто з США коштує дешевше навіть з урахуванням вартості реєстрації. Наприклад, за нову Toyota Camry в Україні доведеться заплатити від $30 тис., водночас в Америці вона коштує від $23,5 тис.

Читайте
У яких країнах невигідно купувати авто - рейтинг

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка