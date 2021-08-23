Як поставити на облік в Україні авто з США

Поставити на облік транспортний засіб зі Сполучених Штатів Америки можна у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України. У державний орган потрібно звернутися у декількох випадках:
- реєстрація під час купівлі нового авто;
- перереєстрація вживаного автомобіля;
- ввезення транспортного засобу на територію України з США чи Європи.
Це можна зробити в будь-якому сервісному центрі МВС. Записатися можна трьома способами – телефоном (номер довідкової – (044) 290-19-88), у дистанційному форматі на сайті або у порядку живої черги на місці (останній талон видають о 17.00).
Графік роботи в Києві – з вівторка до п’ятниці з 9.00 до 18.00. Деякі центри можуть працювати у понеділок, суботу та неділю, проте про них потрібно дізнаватися додатково.
Зазвичай реєстрація може тривати від одного до декількох годин – ви можете заощадити час, підготувавши необхідні документи заздалегідь.
Що потрібно робити, щоб поставити авто на облік
- з’їздити в будь-який зручний для вас сервісний центр МВС, зареєструвавшись онлайн або взявши талон одразу на місці;
- написати заяву про намір поставити транспортний засіб на облік;
- отримати квитанції на оплату та відповідне направлення;
- сплатити податки та збори – це можна зробити у приміщенні центру МВС;
- пройти перевірку машини – її оцінить експерт Міністерства внутрішніх справ;
- отримати необхідні документи та реєстраційні номери транспортного засобу.
Які документи необхідні
- паспорт або інший документ, що засвідчує особу нового власника авто;
- ІПН;
- заяву (можна написати одразу на місці у центрі МВС);
- документи, що підтверджують право власності на машину;
- договір купівлі-продажу або інші документи, у яких позначена фактична вартість транспортного засобу;
- транзитний номер та сертифікат ЄВРО 5 (необхідний для першої реєстрації або машин, привезених з інших країн);
- квитанції про оплату податків та зборів;
- документально зафіксований результат огляду авто експертом.
Після завершення реєстрації покупцеві нададуть технічний паспорт транспортного засобу та автомобільні знаки.
Поставити авто з США на облік – яка вартість
Під час реєстрації транспортного засобу потрібно заплатити за послуги центру, бланк технічного паспорта, номерний знак авто та інше. Станом на серпень 2021 року, це обійдеться щонайменше у 500 грн. Список:
- 152 або 190 грн – оплата послуг сервісного центру МВС за реєстрацію;
- 171 грн – вартість номерного знака транспортного засобу;
- 219 грн – бланк технічного паспорта;
- від 350 грн – оформлення поліса ОСЦПВ (залежить від декількох показників, серед яких об’єм двигуна авто автомобіля);
- від 3% до 5% від вартості машини без ПДВ;
- 5% – на продавця автомобіля за дохід від продажу (збір не потрібно платити у разі, якщо це перший договір за рік).
Фінансові калькулятори допоможуть розрахувати фактичну суму, яку доведеться витратити на реєстрацію машини з США.
В яких випадках можуть відмовити реєструвати авто
Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ може відмовити у реєстрації транспортного засобу в таких випадках:
- немає повного необхідного пакету документів для реєстрації;
- транспортний засіб викрадений або перебуває під арештом;
- об’єм двигуна або інші складові частини машини не відповідають зазначеним у документах, поданих у центр МВС власником авто або його офіційним представником.
Чому вигідно купувати автомобіль з Америки
Одна з найважливіших переваг автомобіля з США – можна повністю відстежити його історію. Наприклад, в які ДТП потрапляв, скільки було власників, який насправді пробіг транспортного засобу.
Це пояснюється тим, що в Америці дуже розвинені страхування та лізинг (довгострокова оренда майна з подальшим правом викупу).
Крім цього, авто з США коштує дешевше навіть з урахуванням вартості реєстрації. Наприклад, за нову Toyota Camry в Україні доведеться заплатити від $30 тис., водночас в Америці вона коштує від $23,5 тис.