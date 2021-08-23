Як поставити на облік в Україні авто з США

Поставити на облік транспортний засіб зі Сполучених Штатів Америки можна у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України. У державний орган потрібно звернутися у декількох випадках:

реєстрація під час купівлі нового авто;

перереєстрація вживаного автомобіля;

ввезення транспортного засобу на територію України з США чи Європи.

Це можна зробити в будь-якому сервісному центрі МВС. Записатися можна трьома способами – телефоном (номер довідкової – (044) 290-19-88), у дистанційному форматі на сайті або у порядку живої черги на місці (останній талон видають о 17.00).

Графік роботи в Києві – з вівторка до п’ятниці з 9.00 до 18.00. Деякі центри можуть працювати у понеділок, суботу та неділю, проте про них потрібно дізнаватися додатково.

Зазвичай реєстрація може тривати від одного до декількох годин – ви можете заощадити час, підготувавши необхідні документи заздалегідь.

Що потрібно робити, щоб поставити авто на облік

з’їздити в будь-який зручний для вас сервісний центр МВС, зареєструвавшись онлайн або взявши талон одразу на місці;

написати заяву про намір поставити транспортний засіб на облік;

отримати квитанції на оплату та відповідне направлення;

сплатити податки та збори – це можна зробити у приміщенні центру МВС;

пройти перевірку машини – її оцінить експерт Міністерства внутрішніх справ;

отримати необхідні документи та реєстраційні номери транспортного засобу.

Які документи необхідні

паспорт або інший документ, що засвідчує особу нового власника авто;

ІПН;

заяву (можна написати одразу на місці у центрі МВС);

документи, що підтверджують право власності на машину;

договір купівлі-продажу або інші документи, у яких позначена фактична вартість транспортного засобу;

транзитний номер та сертифікат ЄВРО 5 (необхідний для першої реєстрації або машин, привезених з інших країн);

квитанції про оплату податків та зборів;

документально зафіксований результат огляду авто експертом.

Після завершення реєстрації покупцеві нададуть технічний паспорт транспортного засобу та автомобільні знаки.

Поставити авто з США на облік – яка вартість

Під час реєстрації транспортного засобу потрібно заплатити за послуги центру, бланк технічного паспорта, номерний знак авто та інше. Станом на серпень 2021 року, це обійдеться щонайменше у 500 грн. Список:

152 або 190 грн – оплата послуг сервісного центру МВС за реєстрацію;

171 грн – вартість номерного знака транспортного засобу;

219 грн – бланк технічного паспорта;

від 350 грн – оформлення поліса ОСЦПВ (залежить від декількох показників, серед яких об’єм двигуна авто автомобіля);

від 3% до 5% від вартості машини без ПДВ;

5% – на продавця автомобіля за дохід від продажу (збір не потрібно платити у разі, якщо це перший договір за рік).

Фінансові калькулятори допоможуть розрахувати фактичну суму, яку доведеться витратити на реєстрацію машини з США.

В яких випадках можуть відмовити реєструвати авто

Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ може відмовити у реєстрації транспортного засобу в таких випадках:

немає повного необхідного пакету документів для реєстрації;

транспортний засіб викрадений або перебуває під арештом;

об’єм двигуна або інші складові частини машини не відповідають зазначеним у документах, поданих у центр МВС власником авто або його офіційним представником.

Чому вигідно купувати автомобіль з Америки

Одна з найважливіших переваг автомобіля з США – можна повністю відстежити його історію. Наприклад, в які ДТП потрапляв, скільки було власників, який насправді пробіг транспортного засобу.

Це пояснюється тим, що в Америці дуже розвинені страхування та лізинг (довгострокова оренда майна з подальшим правом викупу).

Крім цього, авто з США коштує дешевше навіть з урахуванням вартості реєстрації. Наприклад, за нову Toyota Camry в Україні доведеться заплатити від $30 тис., водночас в Америці вона коштує від $23,5 тис.