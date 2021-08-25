Безпеку новенького Hyundai Ioniq 5 випробували за системою KNCAP (Корейська програма оцінки нових автомобілів). Процес оцінки автомобіля потрапив на відео.

Корейський автомобіль отримав високу оцінку: 92,1 бала зі 100. Результат є еквівалентом 5 зірок, і такими показниками може похвалитися далеко не кожен автомобіль.

Повністю електричний Hyundai показав особливо високі бали під час краш-тесту (98,8) і випробування на запобігання нещасним випадкам (95,9). Автомобіль оснастили величезною кількістю систем і датчиків для запобігання ДТП — транспорт здатний самостійно реагувати на дорожні перешкоди, зокрема на пішоходів і велосипедистів.

Автомобіль отримав всього 4 зірки з 5 можливих (68,2 бала) за безпеку пішоходів – Hyundai Ioniq 5 рекомендується доопрацювати.

Отримати відмінні результати вдалося шляхом використання нової платформи під час створення авто. Транспортний засіб має поліпшені характеристики та міцність завдяки оновленню бази.

Електрокар можна зарядити від 10% до 80% всього за 18 хвилин. За даними WLTP, для 100 км пробігу необхідно заряджати новинку протягом п’яти хвилин.

Hyundai Ioniq 5 – повністю електричний автомобіль, доступний для покупки в Україні з липня 2021 року. Кросовер доступний у двох модифікаціях, а ціни починаються від 1 348 600 грн. Комплектації Elegance і TOP відрізняються не тільки обсягами акумуляторів, але й наявністю повного приводу.

Джерело: koreancap

Фото: Hyundai