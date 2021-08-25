Генеральний директор Tesla Ілон Маск визнав, що система Full Self-Driving (FSD) не настільки хороша, як позиціювалася на ринку. За словами мільярдера, виробник електрокарів намагається створити єдину платформу автопілота для використання як на шосе, так і на вулицях міст.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible. We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining. — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2021

– Остання бета-версія автопілота FSD Beta 9.2 насправді не так вже і добре працює, але команда Autopilot/AI працює над поліпшенням системи. Ми хочемо створити єдину платформу для шосе і міських вулиць, але для цього буде потрібне переналаштування нейронних мереж, – повідомив Маск в Twitter.

Після цього глава Tesla розповів про відчуття від тестування нової версії автопілота FSD Beta 9.3. Маск випробував систему під час поїздки з Пасадіни до Лос-Анджелеса, зазначивши поліпшену роботу на противагу попередній версії.

Just drove FSD Beta 9.3 from Pasadena to LAX. Much improved! — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2021

Технологія автопілота Full Self-Driving (FSD) дозволяє водіям використовувати розширені функції автопілота, які недоступні без купівлі спеціального пакета.

За додаткові $10 тис. власники Tesla можуть придбати весь пакет FSD, який забезпечує повністю автономне водіння. Можна користуватися всіма функціями без купівлі — для цього існує підписка за $199 на місяць.

Нагадаємо, що Tesla прагне надати повноцінну систему автономного водіння п’ятого рівня.

Корпорація Ілона Маска займається не тільки розробкою нових технологій для авто – нещодавно виробник авто повідомив про створення робота-гуманоїда Tesla Bot, прототип якого покажуть вже наступного року. Новинка зможе виконувати різну роботу, замінивши при цьому людину.

Джерело: Ілон Маск