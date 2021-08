Генеральний директор Tesla Ілон Маск визнав, що система Full Self-Driving (FSD) не настільки хороша, як позиціювалася на ринку. За словами мільярдера, виробник електрокарів намагається створити єдину платформу автопілота для використання як на шосе, так і на вулицях міст.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.

We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.

— Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2021