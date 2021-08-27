З п’ятниці 27 серпня на дорогах України запрацюють ще 20 камер для фото- та відеофіксації правопорушників. Про це повідомило МВС.

Загальна кількість камер на дорогах України зросте до 97 штук.

МВС України розповіло докладніше про розташування нових фіксаторів.

Волинська область отримала додаткові чотири камери — на автомагістралі Н-22 в напрямку Луцька датчики розмістять на 82 км+575 і 95 км+200. На цих ділянках існує швидкісне обмеження до 50 км/год.

Автомагістраль М-19 отримала одну камеру на ділянці 129 км+788 в сторону Ковеля — максимальна швидкість дорівнює 50 км/год.

На автомагістралі М-07 в напрямку міста Любомль розмістили камеру на ділянці 444 км+971 з обмеженням по швидкості у 50 км/год.

Полтавська область отримала всього одну камеру — її встановили на міжнародній магістралі М-03 у напрямку Києва на 155 км+696.

У Львівській області з’явилося відразу п’ять камер:

На трасі М-11 в напрямку Львова на ділянці 16 км+153;

На автомагістралі М-10 на 21 км+671 в напрямку Львова;

На 53 км+580 автомагістралі М-10 в сторону Краковця;

Автомагістралі М-06 також отримала одну камеру на ділянці 528 км+459 в напрямку Луцька;

Траса М-10-01 скануватиметься на швидкісний режим на ділянці 3 км+360 в напрямку села Рясне-Руське.

Київська область отримала чотири пристрої для фіксації порушників — всі вони розмістилися на шосе Р-01 в обидва напрямки:

На 9 км+784 і 3 км+461 на шосе Р-01 в сторону Києва;

На 9 км+994 і 3 км+441 на шосе Р-01 в сторону Обухова.

Запоріжжя отримало три камери у своє розпорядження — їх використовуватимуть на вулицях.

Один фіксатор розмістили на вулиці Будинок відпочинку, в сторону Преображенського моста (обмеження швидкості 50 км/год).

Друга камера спостерігає за швидкісним режимом на вулиці Істоміна, 125-А, в сторону Нікопольського шосе.

Останній датчик опинився на вулиці Дніпро ГЕС, в сторону центру міста.

У Мелітополі одна камера розташувалася на проспекті Богдана Хмельницького, 23 в сторону вулиці Сєдовців — на цій ділянці обмежена швидкість до 50 км/год.

Кривий Ріг отримав дві камери для вулиці Волгоградська в обидві сторони.

Детальніше ознайомитися з розташуванням камер можна на мапі сайту МВС.

На початку серпня багато українських водіїв зіткнулося з величезними штрафами. Під час розмитнення авто за допомогою пільг повинні виплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.

Грошові проблеми торкнулися власників тих авто, які завозилися в країну третіми особами. Такі водії не мали права подальшої передачі транспортного засобу.