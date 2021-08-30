Навчання в автошколі вже позаду. Тепер учень має пройти завершальний етап для отримання посвідчення водія. Попереду вас чекає підготовка та подання пакету документів, а також складання іспитів у ТСЦ.

Як самостійно скласти іспит в ТСЦ після автошколи – читайте в матеріалі.

Які потрібні документи

Для складання іспитів на отримання посвідчення водія учень повинен звернутися до сервісного центру МВС з таким переліком документів:

паспорт громадянина України;

копія картки платника податків;

медична довідка (форма 083/0);

свідоцтво про закінчення автошколи.

Запис на складання практичних іспитів здійснюється за номерами телефонів сервісних центрів МВС, або можна записатися в електрону чергу конкретного центру МВС.

Для реєстрації вам треба внести: свій номер телефону, особисті дані, електронну пошту, конкретний сервісний центр МВС та обрати доступну дату та час для складання іспиту.

Як проводиться екзамен в ТСЦ

Іспит складається з двох частин: теоретичної – зі знань ПДР, та практичної – з навичок керування автомобілем. Під час іспиту проводиться відеофіксація для проведення контролю складання.

Теоретична частина іспиту

Перший іспит складається на комп’ютері у вигляді тесту з 20 запитаннями. У ньому буде 10 запитань на перевірку знань ПДР, 4 запитання з основ безпечного водіння, 4 з будови та експлуатації транспортного засобу та 2 з надання першої медичної допомоги.

Сам іспит триватиме 20 хвилин. Після закінчення відведеного часу теоретичний іспит автоматично припиняється. Для успішного складання можна допустити не більше двох помилок.

Приймають його працівники територіального сервісного центру у спеціально обладнаному приміщенні ТСЦ.

Практична частина іспиту

Після успішного складання теоретичної частини кандидата у водії буде допущено до практичного іспиту. На ньому перевіряють навички керування транспортним засобом у два етапи.

Перший проводиться на автодромі, а другий – на спеціальному маршруті в умовах дорожнього руху. Приймати цей екзамен буде автоінспектор, який оцінить навички керування.

Перед початком складання практичного іспиту інспектор зобов’язаний ознайомити вас з порядком його проведення та перевірити справність технічних засобів перевірки проведення іспиту.

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Для проходження іспиту вам потрібно надати інспектору паспорт та екзаменаційний лист. У ньому буде зазначено перелік завдань, які потрібно виконати, та список типових помилок. Під час іспиту автоінспектор буде у машині та фіксуватиме їх в екзаменаційній картці.

Після проходження першої частини іспиту вас буде допущено до керування автомобілем в умовах дорожнього руху. Ця частина проводиться за таким самим алгоритмом дій, як й перша. Вона триває не менше 20 хвилин.

Для успішного складання практичної частини треба допуститися не більше двох дрібних помилок.

Практичний іспит можна скласти ще три рази. Якщо усі спроби будуть провалені, потрібно повторно пройти курси підготовки з практичного керування транспортом.

Після успішного складання двох частин іспиту ви можете отримати посвідчення водія.