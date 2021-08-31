Автовиробник General Motors припиняє виробництво електричного Chevy Bolt. Причиною цьому стала величезна кількість випадків загоряння.

Корпорація протягом декількох років робить відкликання цих електрокарів, і це їй обходиться в мільярди доларів.

Виробництво новеньких Bolt and Bolt EUV 2022 раніше припинялося через брак мікросхем — проблеми з логістикою і несправностями акумуляторів зупинило виробництво до середини вересня.

Корпорація робила відкликання автомобілів для заміни в них акумуляторів, які й стали причиною загорянь. Процес заміни компонентів вже випущених авто також призупинено – GM чекає на постачання нових батарей від LG.

– Ми не будемо відновлювати ремонт або перезапускати виробництво, поки не переконаємося, що LG виробляє для нас бездефектні компоненти, – заявив представник GM Деніел Флорес в заяві для The Verge.

Вперше компанія зробила відгук у листопаді 2020 року — мова йде про 68 тис. авто, які могли спалахнути в будь-який момент.

General Motors спробувала зменшити ймовірність загоряння за допомогою програмного оновлення, але і це рішення не допомогло.

До зони ризику потрапили автомобілі 2017-2019 років, так що вони отримали пріоритет в заміні компонентів – це можна зробити вже з 23 серпня.

Не тільки автомобілі марки Chevy страждають від подібної проблеми – раніше автомобілі Tesla також палали. Компанія Tesla спробувала виправити цю особливість програмним оновленням, але це негативно вплинуло на швидкість зарядки електрокарів.

Джерело: The Verge, Scott Virgin