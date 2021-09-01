У серпні цього року українці купили 8,5 тис. нових легкових авто. Це майже на чверть більше, ніж роком раніше. За даними Укравтопрому, це найкращий автомобільний серпень за останні 8 років.

На першому місці розташувалися автомобілі французького виробника Renault – у серпні було зареєстровано 1 274 авто.

Новенькі автомобілі японської Toyota хоч і займають другу позицію, в порівнянні з торішнім серпнем продажі зросли на 10% – 1 260 зареєстрованих авто.

Трійку лідерів замикає корейський виробник Kia, якому вдалося поліпшити продажі за серпень в 5 разів. За серпень автомобілі цього бренду обрали 840 автомобілістів.

На четвертому місці розташувалися японські Nissan – 446 авто, а на п’ятому – Skoda – 438 транспортних засобів.

Традиційно, до топ-10 увійшли автомобілі наступних марок:

6. Mitsubishi— 373.;

7. Volkswagen — 370;

8. Chery — 367;

9. Hyundai — 347;

10. Suzuki — 297.

І хоча автомобілі Renault користувалися найбільшою популярністю, улюбленою моделлю українців у серпні став KIA Sportage – свій вибір на цьому авто зупинили 603 автомобілістів.

З початку 2021 року в Україні було зареєстровано 66,7 тис. нових легкових автомобілів. Ринок авто продовжує зростати — цей показник на 27% більший, ніж за аналогічний період 2020 року.

Нагадаємо, що в липні 2021 року в Україні було зареєстровано 9 768 автомобілів. Лідерами з продажу були автомобілі марки Toyota. На другому місці розташували французькі авто Renault, а на третьому — корейські Kia.

Джерело: UkrAutoprom