Експерти з JDPower склали рейтинг автомобілів за надійністю. До списку потрапили моделі 2021 року випуску.

Для точності рейтингу було опитано близько 110 тис. осіб, які користувалися новими автомобілями 2021 року протягом 90 днів.

В опитуванні брали участь власники практично всіх автомобілів, доступних на ринку США, за винятком Tesla, оскільки моделі цього виробника повністю електричні.

За даними опитування, найнадійнішими автомобілями стали моделі бренду Ram, дочірньої компанії Chrysler, з результатом 128 проблем на 100 автомобілів.

Друге місце з результатом 139 займає американський виробник Dodge.

На третьому і четвертому місцях розташувалися Lexus і Mitsubishi з однаковими результатами – 144 несправностей на сотню авто. На п’ятому місці розташувався корейський виробник KIA з показником 146.

Автомобілі марки Chrysler потрапили в кінець рейтингу — на сотню авто припадає 251 поломка. Транспортні засоби цього виробника точно не можуть похвалитися своєю надійністю.

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Tesla хоча і не потрапила до рейтингу, кількість несправностей на 100 автомобілів досягла позначки у 231 випадок. І не дарма, адже власники Tesla досить часто скаржаться на якість збірки люксового транспорту.

За даними експертів, власники авто незадоволені новими технологіями — йдеться про складність підключення смартфонів до системи мультимедіа. З кожним роком навігація у них помітно ускладнюється.

За 2021 рік українці придбали 66,7 тис. нових легкових автомобілів. Ринок авто продовжує зростати – цей показник на 27% більший, аніж за аналогічний період 2020 року.

Джерело: JDpower