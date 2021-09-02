Всього в серпні 2021 року на вторинному ринку українці купили 130 439 легкових авто з пробігом. Цього місяця імпорт авто знизився, але кількість перепродажів у межах України збільшилася. Обсяг ринку практично не змінився, якщо порівнювати з торішнім серпнем.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем серпня є німецький Volkswagen Passat – вибір на ньому зупинили 5 772 українці. З великим відривом на другому місці розташувалася чеська Skoda Octavia – 4 662 авто. Головну трійку замикає автомобіль Volkswagen Golf – 4 240 покупок. Популярні Daewoo Lanos і Sens розташувалися на четвертому місці — на двох 3 471 авто. Бюджетні авто французького виробництва Renault Megane опинилися на п’ятому місці – 3 041 покупка.

Рейтинг за перепродажами всередині країни помітно відрізняється:

На першому місці розташувалися доступні Daewoo Lanos і Sens – 3 454 авто. Друге місце за німецькими Volkswagen Passat – 2 598 перепродажів. Всіма улюблена Skoda Octavia замикає трійку – 2 373 авто. На четвертому місці компактний Volkswagen Golf – 1 785 перепродажів, а на п’ятому — старенькі ВАЗ 2109/21099 – 1 650 авто.

До статистики потрапили й авто, які ввозилися з інших країн в Україну. Перші два місця займають автомобілі Volkswagen: Passat – 3174 авто, і Golf – 2455 транспортних засобів. Третє місце за чеською Skoda Octavia – ці автомобілі ввозили в Україну 2 289 разів за серпень. Четверте місце за французами – Renault Megane придбав 1 781 водій. На п’ятому місці — американський Ford Focus – 1 499 авто.

Ринок нових автомобілів в Україні помітно відстає — в серпні українці купили 8,5 тис. авто. У цьому списку найпопулярнішою моделлю виявився KIA Sportage – свій вибір на цьому авто зупинили 603 автомобілісти.

Джерело: Інститут досліджень авторинку