Експерти з Opendatabot опублікували статистику викрадання автомобілів в Україні за першу половину 2021 року.

Відомо, що кількість викрадень за перші півроку було зафіксовано 1 475 випадків. Найчастіше викрадають транспорт середньої цінової категорії — їх розбирають на запчастини для подальшого продажу. Люксові авто викрадають трохи рідше — це робиться під замовлення, та й продати окремі компоненти куди складніше.

Кількість таких злочинів на території країни скорочується щороку. Наприклад, у 2014 році було зафіксовано 12 600 випадків. Подібні цифри збереглися до 2017 року, а потім кількість автокрадіжок різко скоротилося. Найімовірніше, на це вплинула поліпшена система захисту, яку зламати без спеціальних знань і приладів куди складніше.

У 2020 році правоохоронними органами було фіксовано 4 522 випадки крадіжок авто.

Нагадаємо, що на дорогах України з’явиться ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР. Нові датчики почали працювати з 3 вересня.

Датчики для автофіксації розташували на дорогах Вінницької, Львівської та Чернігівської області, а також на дорогах Полтави, Миколаєва, Харкова і міста Хуст. В Україні працює 97 пристроїв для відеофіксації.

Джерело: Opendatabot