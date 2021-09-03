На дорогах України з’явиться ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР. Про це повідомило МВС.

Вже з 3 вересня нові датчики контролюватимуть дотримання швидкісного режиму в кількох областях України.

У Вінницькій області з’явилося відразу 5 камер.

На автомагістралях М-21 на 294 км розташували відразу дві камери в обидві сторони.

На трасі М-30 встановлено три датчики для контролю швидкості — на 404 км працюють дві камери в обидві сторони, а на ділянці 404 км+640 – одна в сторону Умані.

Львівська область отримала всього один пристрій для контролю КАСКАД — камеру розташували на ділянці 685 км+309 траси М-06. Направлена ​​камера в сторону с. Долинівка.

На дорогах Чернігівської області з’явилися чотири камери відеофіксації:

На трасі Н-07 на ділянці 60 км+426 в сторону Києва;

На трасі М-01-02 – ділянка 6 км+414 в сторону Києва;

Третю камеру розташували на ділянці 43 км+993 траси М-02 в сторону Чернігова;

Остання — на ділянці 125 км + 385 автодороги М-02 в сторону с. Бобрик.

В межах міста Полтава встановили три камери автофіксації:

Вулиця Європейська, 155 в сторону вул. Автобазівська;

Вул. Світанкова 14, камеру направили в бік вулиці Юрія Тимошенка;

Вулиця Маршала Бірюзова 32 – камера фіксує правопорушення з боку вулиці Героїв-Пожежних.

Миколаїв отримав 3 камери КАСКАД — на проспекті Героїв України 20 в сторону Київського шосе, а також на проспекті Богоявленському 125 – там камера направлена ​​на вулицю Старофортечна.

Дороги Харкова оснастили трьома датчиками. Перший розташували на проспекті Науки 12 в сторону просп. Незалежності. Другий — за адресою Полтавський Шлях 62-Б в сторону вулиці Євгена Котляра. Останню камеру встановили на Білгородському шосе 2, в сторону вул. Дерев’янка. Всі три пристрої скануватимуть швидкість пересування авто в автоматичному режимі.

Місто Хуст у Закарпатській області отримало 3 камери. Першу розташували на вулиці Львівській 157 в напрямку вул. 9 травня. Другу — за адресою вул. Івана Франка 165. Її направили в бік центру населеного пункту. Остання камера розташувалася на вулиці Волошина 81 в напрямку центру міста.

За даними МВС, на території України працює 97 камер, які фіксують правопорушення з боку водіїв автоматично. Ознайомитися з розташуванням датчиків можна на офіційному сайті МВС.

Нагадаємо, що 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст — Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.