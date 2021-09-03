В Україні вперше зареєстрували водневий автомобіль. Йдеться про Toyota Mirai, яка отримала українські номери. На сертифікацію цього транспортного засобу знадобилося півтора місяця, але для наступних авто на водні ця процедура виконуватиметься помітно швидше.

– Наш автомобіль їздитиме українськими дорогами, для чого і знадобилася сертифікація. Цей процес був ризиковим, але тепер кожен охочий зареєструвати автомобіль на водні зможе це зробити лише за три дні, — повідомив президент асоціації Українська воднева рада Олександр Репкін.

На одній машині асоціація зупинятися не планує: вони приділять увагу розвитку інфраструктури для водневого транспорту — йдеться про створення спеціальних заправок. Найближча така станція розташована у Польщі. Ринкова вартість водню в Європі зараз складає близько 9 євро за кілограм. Витрата Toyota Mirai на 100 км також обійдеться водієві в 9 євро.

Першу Toyota Mirai показали публіці в листопаді 2013 року на Токійському автосалоні. Завдяки хімічній реакції, автомобіль отримує енергію, яка накопичується в акумуляторі. Ця технологія має рекордну ефективність — ККД досягає 83%. Для порівняння, звичайний бензиновий двигун має ККД в 38%. Автомобіль екологічно чистий — відходами можна назвати воду. У повітря транспортний засіб викидає тільки водяну пару.

Продажі автомобіля в Японії стартували 15 грудня 2014 за ціною $57 500.

Випробування показали, що максимальна дальність поїздки на одній заправці становить 650 км, заправка воднем триває 3 хвилини, а максимальна швидкість авто – 175 км/год.

Джерело: Українська воднева рада

Фото: Українська воднева рада