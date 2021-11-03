Листопад на порозі, а отже, час готувати машину до зими. Черги на шиномонтажах і в магазинах гуми вже є. Скільки ж коштує перевзути автівку?

– Наскільки дорожче, ніж минулого року? Десь відсотків на 25-30, мінімум. Було 600, зараз майже 1000.

У кожного, звісно, своє СТО, та й ціни у регіонах різняться. Але в середньому перевзути колеса тепер на чверть дорожче. Зросла у ціні і гума.

– Ну, чотири шини – п’ять тисяч.

І це ще недорого. Деякі преміальні колеса вартують і взагалі цілої зарплатні. Як от у Олександра, який за чотири новенькі шини до свого американця виклав кругленьку суму – 4 700 за колесо.

Причина – зростання вартості полімерів і каучука, з яких, власне, і виготовляють шини.

Які б ви не обрали шини, головне – щоб не вживані, навіть якщо преміальні, застерігає автоблогер Рауль Чілачава. Бо, як і скільки реально кілометрів на них проїхали – правди вам не скажуть.

Якісна гума має мати чіткі ламелі – тонкі проміжки, якими вона чіпляється за асфальт. Крім того, бути м’якою, це ознака якісних матеріалів. А також мати підсилювачі всередині, які видно візуально.

Окрім діагностики, в автомобілі треба замінити й рідини, перевірити рівень масла, змастити силіконовим мастилом двері та багажник, щоб гумові ущільнювачі не позсихалися, і обов’язково залити новий омивач. Варто лише пам’ятати – те, що на ньому пишуть, бажано ділити на два.

Взимку з собою краще мати такі речі у багажнику: щітку, запасну теплу куртку, трос для буксирування, саперну лопатку і кілька кілограмових пачок солі.

Вчитися контраварійному водінню, зокрема, у зимових умовах, треба на сухому асфальті – щоб потім не стало пізно. Бо рулити так, як звикли це робити влітку, взимку вже ризиковано.

Доводиться більше працювати руками, гальмом, і головне – ноги мають відвикнути від літньої їзди.

Одне навчання у кваліфікованого інструктора коштує 600-700 грн на годину, а пройти їх треба бодай 10, щоб не втрати нормальні водійські навички. Адже зима помилок не пробачає.

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