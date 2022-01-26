Вони розкішні, суперзахищені та створені з єдиною метою – перевозити президентів та королів.

Та й серед них є свої фаворити, як-от найбільш засекречений та технічно захищений автомобіль у світі – Звір. Саме таку назву має унікальний президентський лімузин Джозефа Байдена. Щоправда, у нього з’явився конкурент. Новий Aurus Senat – президентський палац на колесах Володимира Путіна.

І все ж, у кого навороченіший транспорт – у російського чи американського лідера?

За американською традицією, президент після приходу до влади отримує один із найдосконаліших автомобілів. Автомобіль під американського президента робиться індивідуально.

Але що ж унікального в головному автомобілі США? Перше і головне – це захист. Авто в буквальному сенсі зупиняє кулі завдяки надпотужній броні товщиною 20 см зі сталі та кераміки. Салон машини повністю герметичний і має автономну подачу кисню. Є навіть системи пожежогасіння. І ще одна фішка – на борту є запас крові для президента, та навіть дефібрилятор.

У кортежі президента – не один, а одразу два таких дива інженерії. Це допоможе, якщо одне авто все ж вийде з ладу. А також спантеличить потенційних нападників, бо ж ніхто не знає, в якій саме машині їде Джо Байден.

І хоча більшість технічних характеристик головного автомобіля США тримається в таємниці, частина з них все ж стала відома загалу. Чого не скажеш про президентський транспорт російського президента.

Нещодавно Путін пересів в Aurus Senat – авто, яке створили спеціально під нього. Попри небачену секретність, ми дещо дізналися про головний автомобіль Кремля. Його броня має найвищий ступінь захисту. Машина Путіна також може перебувати під водою понад три години. Салон же нагадує швидше розкішний кремлівський кабінет. З усіма атрибутами президентської влади.

Щоправда, те, як забезпечують охорону автомобіля Володимира Путіна – не менш цікава та таємнича історія. Відповідає за це Федеральна служба охорони. Її діяльність – державна таємниця.

Є в історії створення Aurus Senat для Путіна і чорні плями. Перше – це те, що автівка, як дві краплі води, схожа на вже наявну модель Rolls-Royce.

Зовнішність нового російського автомобіля нагадує позашляховик німецького виробника.

Попри це, і Senat Путіна, і новий позашляховик хочуть зробити серійними. Навіть покупець вже знайшовся – самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Свій розкішний Maybach він планує поміняти на російський лімузин. Аналогічний тому, що в автопарку Путіна.

Утім, не всі такі марнотратні. От, наприклад, президент Франції Еманюель Макрон віддає перевагу вітчизняному автопрому. У його гаражі – броньований DS-7, що є преміум-дочкою Citroen.

Автомобіль може коштувати $60 тис. Це небагато. Французи взагалі дуже слідкують за тим, на що витрачає гроші президент. І тому Макрон точно не стане купувати розкішні авто.

А от королева Великої Британії обирає люксові автівки вітчизняного виробництва. Люксовий суперкар Bentley доповнює чималий гараж Єлизавети другої. Пасажир тут – цар і бог. Ну, або королева Англії. Шик та статус тут проявляються у кожній деталі.

Та от хто здатен перевершити саму королеву, так це лідер північної Кореї – Кім Чен Ин, з його розкішним автомобілем Mercedes-Maybach Pullman Guard. Цей автомобіль обладнаний найсучаснішими системами захисту. Йому не страшні ані кулі, ані гранати. Та головна фішка – особистий мобільний туалет для вождя, розміщений прямо в автівці.

То хто ж із вищеперерахованих лідерів може по праву називатися власником найкращого президентського автомобіля у світі? Ми склали власний рейтинг!

На п’ятому місці – президент Франції Еманюель Макрон з його більш ніж скромним Citroen.

На четвертій сходинці розмістилась королева Великої Британії з її люксовим автопарком.

Третє місце – за лідером КНДР Кім Чин Ином та його Maybach. Розміри автомобіля, і те, як його охороняють, не мають аналогів. Не кажучи вже про персональний туалет.

На другому місці, на нашу думку, Aurus Путіна, який, хоча і мінімально, проте поступається Звіру Джо Байдена.