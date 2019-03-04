Факти ICTV зібрали 7 найапетитніших начинок для млинців, щоб ви могли зі смаком святкувати Масляну.
Цього року Масляну відзначають з 4 по 10 березня. Всі хочуть здивувати родину та кохану людину оригінальними та смачними рецептами минців.
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Факти ICTV підготували 7 найсмачніших начинок для ваших млинців на Масляну.
Грибна з сирним соусом
Вам знадобиться:
● 500 г печериць
● 250 г твердого сиру
● 1 середня цибулина
● 2 ст. л. борошна
● 2 ст. л. сметани
● 1,5 склянки молока
● сіль і перець за смаком
● рослинна олія для смаження
Приготування:
Печериці та цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. Додати борошно і перемішати. Потім влити молоко, ввести сметану, посолити і поперчити. Ретельно перемішати і довести до кипіння. Намазати начинкою млинці, згорнути їх рулетами і укласти у форму для запікання. Посипати тертим сиром і відправити в духовку на 15 хвилин при температурі 200 ° С.
Горіхова
Вам знадобиться:
● 500 мл молока
● 120 г цукру
● 100 г суміші мелених горіхів (фундук, мигдаль, волоські та інші)
● 120 г вершкового масла
● 1 ст. л. борошна
● горіховий сироп
Приготування:
У сотейнику змішати молоко, горіхи і борошно і поставити його на середній вогонь. Варити, поки маса не загусне. Зняти з вогню, остудити, додати розм’якшене вершкове масло і збити суміш за допомогою міксера. Потім додати трохи горіхового сиропу і перемішати.
Карамельна з полуницею і мигдалем
Вам знадобиться:
● 200 мл жирних вершків (33%)
● 150 г + 2 ч. л. цукру
● 60 мл води
● 20 г свіжої полуниці
● 300 мл грецького йогурту
● 2 ст. л. смаженого мигдалю
Приготування:
У сотейнику або каструлі з товстими стінками приготувати карамельний соус. Для цього засипати цукор в каструлю і додати трохи води (потрібно просто змочити цукровий пісок). Коли цукор повністю розчиниться, влити в нього підігріті (!) вершки. Інтенсивно перемішуючи, дати соусу загуснути і зняти з вогню.
Полуницю нарізати, посипати 2 чайними ложками цукру і дати трохи постояти. Потім викласти полуницю на тонкі млинці, полити карамеллю і згорнути. Зверху полити грецьким йогуртом і посипати мигдалем.
Печінкова
Вам знадобиться:
● 300 г курячої печінки
● 2 яйця
● 1 цибулина
● 1 морква
● 2 ст. л. рослинної олії
● коріандр мелений
● чорний мелений перець
● сіль за смаком
Приготування:
Яйця зварити круто, остудити і дрібно порізати. Печінку нарізати соломкою. Лук порізати півкільцями. Натерти моркву на крупній тертці.
Після чого спасерувати цибулю на рослинній олії, потім додати моркву і обсмажити 7 хвилин. Викласти в зажарку печінку, посолити, додати спеції і обсмажити, помішуючи, 5 хвилин.
Змішати начинку з яйцями, викласти в середину млинців, загорнути.
Апельсинова
Вам знадобиться:
● 500 мл свіжого апельсинового соку
● 25 г вершкового масла
● 6 ст. л. цукрової пудри
● 4 ст. л. апельсинового варення
● 2 ст. л. лікеру Grand Marnier
Приготування:
змішати в сотейнику апельсиновий сік, цукрову пудру, варення і вершкове масло. Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити протягом 15 хвилин. Коли соус загусне і «сяде», додати лікер. Варити ще кілька хвилин на слабкому вогні. Подавати з млинцями «Сюзетт».
З болгарським перцем
Вам знадобиться:
● 2 солодких болгарських перці
● 450 г консервованих томатів
● 100 г пармезану
● 1 середня цибулина
● 1 зубчик часнику
● 1 ст. л. подрібненої петрушки
● 1 ст. л. оливкового масла
● сіль і мелений червоний перець за смаком
Приготування:
Перці нарізати тонкими смужками. Цибулю і часник почистити і дрібно порубати. На оливковій олії обсмажити цибулю. Потім додати до неї перець, посолити. Тушкувати овочі під кришкою на середньому вогні 15 хвилин. Томати розім’яти виделкою і разом з соком ввести в сковорідку до цибулі і перцю. Знову тушкувати під кришкою 15 хвилин. В кінці додати часник і червоний мелений перець.
Кожен млинець посипати тертим пармезаном, а зверху викласти приготовлену начинку. Млинці згортати рулетами і укладати в форму для запікання. Після чого відправити в розігріту до 200 ° С духовку на 15 хвилин. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.
З сьомгою і маскарпоне
Вам знадобиться:
● 300 г маскарпоне
● 300 г копченої сьомги
● 2 ч. л. гірчиці
● лимонний сік, сіль і перець за смаком
Приготування:
Сьомгу нарізати невеликими скибочками. Кожен млинець змащувати сиром і гірчицею, укладати рибу, збризкувати соком лимона, солити і перчити за смаком, а потім загортати.
Пам’ятайте, якщо прошарувати улюбленою начинкою стопку млинців і запекти у духовці, можна отримати справжнісінькій торт.
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