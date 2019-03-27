Паска в мультиварці виходить не менш смачнішою, ніж приготовлена за традиційним рецептом паска в духовці. Факти ICTV склали підбірку рецептів смачних пасок в мультиварці до Великодня 2019.

Рецепт ніжної паски в мільтиварці

Секрет смачної випічки полягає в довгому замішуванні тіста і в багаторазовому вистоюванні.

Борошно – 750 гр. або 7 повних мультисклянок

Молоко – 200 мл або 1 повна мультисклянка

Яйця – 4 шт.

Масло вершкове – 150 гр

Олія – 3 ст. л.

Цукор – 180 гр або трохи більше 1 мультисклянки

Живі дріжджі – 35 гр

Ванілін – 1 пакетик

Ізюм або інші сухофрукти – за смаком.

Із вказаної кількості інгредієнтів краще приготувати 2 паски в мультиварці, поділивши тісто навпіл. Паски будуть ще легшими і ніжнішими. Можна спекти і одну паску у великий мультиварці (на 5 літрів).

Приготування:

У розігрітому молоці розпустити дріжджі. Додати трохи цукру (приблизно 1 столову ложку), перемішати і залишити на 20 хвилин в теплому місці

Білки відокремити від жовтків. Збити білки міксером з цукром, що залишився, до пишної піни

З’єднати дріжджову і білкову суміші. Акуратно змішати з однією мультисклянкою борошна і залишити підходити опару на 3 години

На водяній бані розтопити вершкове масло і змішати з жовтками

Масло з’єднати з готовою опарою, сіллю, ваніліном і перемішати. Ввести решту борошна і замісити тісто

Залишити у теплому місці до збільшення втричі

Тісто з’єднати з родзинками. Дати відпочити 30 хвилин

Тісто змастити соняшниковою олією, вимішувати протягом 15 хвилин. Сформувати колобок

Змастити чашу мультиварки рослинним маслом. Викласти колобок. Увімкнути режим підігрів на 20 хвилин. Дати підійти пасці

Включити режим Випічка, готувати 90 хвилин (якщо максимальний час випічки 1 годину, то включити на годину, а після сигналу, відразу ще на 30).

Читайте: Якого числа Великодень 2019 в Україні

Рецепт безопарної паски мультиварці

Борошно – 500-600 гр або 5 мультисклянок

Молоко – 100 мл

Дріжджі сухі – 10 гр

Цукор – 150 гр. або 1 мультисклянка

Сіль – ½ ч. л.

Вершкове масло – 70 гр

Олія – 50 мл

Яйця – 3 шт.

Ізюм – 100 гр

Ванільний цукор – 1 пакет.

Приготування:

Молоко підігріти, розвести в ньому дріжджі, 3 столові ложки борошна і 1 чайну ложку цукру. Залишити в теплому місці для активації дріжджів на 20 хвилин До білого кольору збити яйця з цукром, сіллю і ваніліном. Змішати з закваскою. Поступово просіяти в суміш борошно і замістити тісто Викласти тісто на стіл, поступово вмішати вершкове масло, потім рослинне Залишити на 4 години Залити родзинки окропом, дати підійти Тісто, що підійшло, промісити ще раз з родзинками Чашу мультиварки змастити маслом, викласти у неї тісто Увімкнути підігрів на 20 хвилин, після чого дати підійти тісту протягом 40 хвилин Випікати 90 хвилин.

Рецепт пряної паски

Секрети для господинь:

Щоб тісто для паски було зручніше замішувати, періодично змащуйте руки рослинним маслом

Паски вийдуть легшими, а м’якушка волокнистішою і не буде швидко черствіти, якщо у тісто додати столову ложку міцного алкогольного напою

Якщо в мультиварці відсутній режим випічки, його можна замінити на Жарку. Однак температура цього режиму вище, тому на дно приладу слід постелити силіконовий килимок, щоб паски не пригоріли.

Нагадаємо, скільки буде вихідних на Великдень 2019.

Читайте: рецепт паски в мультиварці