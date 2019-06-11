Основа кабачкової ікри – кабачки, моркву, цибулю, спеції і трохи рослинного масла. Найважливіший етап приготування кабачкової ікри – термообробка. Решта подробиць, дивіться в рецептах в нашому матеріалі.

Ікра кабачкова за ГОСТом

Складові:

– 3 кг кабачків;

– 0,5 кг помідорів;

– 0,5 кг цибулі;

– оцет, лавровий лист, чорний перець за смаком;

– 150 г цукру;

– 150 г соняшникової олії;

– 100 г солі.

Приготування:

1. Кабачки очистіть від шкірки та насіння, наріжте шматками товщиною 2 см, змішайте з крупно нарізаною цибулею.

2. Запікайте на деко в духовці 20 хвилин при 250 градусах, пропустіть через м’ясорубку з томатами без шкірки. Додайте олію, цукор і лавровий лист. Тушкуйте півгодини до загустіння. Заправте ікру сіллю, оцтом і чорним перцем за смаком.

3.Протріть через сито і тушкуйте під кришкою ще півгодини. Лавровий лист викинути, а ікру закатати.

Кабачкова ікра в домашніх умовах

Інгредієнти на 6 літрових банок:

– 3 кг білих кабачків;

– 2 кг стиглих помідорів;

– 1 кг моркви;

– 1 кг цибулі;

– 1 склянка олії;

– 2 ст. л. солі;

– 4 ст. л. цукру;

– 2 ст. л. яблучного оцту.

Приготування:

1. Кабачки наріжте кубиками разом зі шкіркою – якщо насіння в кабачках велике, його потрібно видалити ложкою. Моркву натріть на тертці, цибулю дрібно поріжте.

2. У глибоку сковороду налийте олію. Злегка обсмажте кабачки, додайте моркву і цибулю. Перемішайте і смажте на середньому вогні, помішуючи, 10 хвилин. Додайте нарізані кубиками помідори і обсмажуйте ще 10 хвилин.

3. Отриману масу подрібніть у блендері або комбайні. Додайте сіль, цукор, оцет і варіть на слабкому вогні 30 хвилин, весь час помішуючи.

4. Готову ікру розкладіть у стерилізовані банки і відразу закатайте.

Ікра з кабачків на зиму

Складові:

– 5 кг кабачків (очистити від шкірки);

– 0,5 л води;

– 3-4 головки часнику;

– 3 ст. л. солі з гіркою;

– 250 г томатної пасти;

– 2-3 стручки гіркого перцю;

– 1,5 ст. л. оцтової кислоти;

– 300 г рослинної олії (бажано нерафінована);

– 1,5 склянки цукру.

Приготування:

1. Кабачки та гіркий перець пропустити через м’ясорубку.

2. В отриману масу додати томатну пасту, розведену водою, 1,5 склянки цукру, 3 ст. ложки солі, 300 г рослинної олії та поставити тушкувати на вогонь на 1,5 години.

3. За 10 хвилин до готовності в ікру додати подрібнений часник і оцтову кислоту. Потім розлити в банки і закатати.

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Кабачкова ікра як у магазині

Складові:

– 6 кг кабачків;

– 10 зубчиків часнику;

– 2 склянки сметани;

– 2 склянки томатної пасти;

– 150 г цукру;

– 1 склянка рослинної олії;

– 3 ст. л. оцту;

– червоний мелений перець;

– 2 ст. л. солі.

Приготування:

1. Кабачки і часник пропустити через м’ясорубку.

2. У каструлю влити трохи рослинної олії, розігріти.

3. Покласти кабачкову масу, додати сметану, томатну пасту, сіль, цукор, перець, олію.

4. Все перемішати і варити на повільному вогні 1,5 години, помішуючи.

5. В кінці варіння влити оцет, перемішати.

6. Потім розкласти гарячим по банках і закатати.

Кабачкова ікра в мультиварці

Інгредієнти на 3 півлітрові банки:

– 1,5 кг кабачків або цукіні;

– 2 цибулини;

– 120 мл соняшникової олії (рафінована);

– 1 морквина;

– 5 г перецю чорного меленого;

– по 1,5 ч. л. цукру і солі;

– 150 г томатної пасти;

– 1 зубчик часнику;

– 50 мл 9%-процентного оцту.

Приготування:

1. Очищену моркву тремо, цибулю дрібно нарізаємо. Кабачок або цукіні очищаємо від шкірки, перекручуємо на м’ясорубці.

2. У чашу мультиварки виливаємо всю олію, закладаємо цибулю і моркву. На режимі Випічка обсмажуємо ці овочі, це займає приблизно 10 хвилин.

3. Додаємо цукіні, перемішуємо. Перемикаємо мультиварку в режим Тушкування на 1 годину.

4. Через 20 хвилин додаємо пасту, сіль, перець, цукор.

5. В кінці додаємо видавлений зубчик часнику і оцет.

6. Розкладаємо приготовлену в мультиварці кабачкову ікру в банки і закатуємо.

Ікра кабачкова без смаження

Складові:

– 1 кг кабачків;

– 2 болгарські перчини;

– 4 цибулини;

– 3 помідори;

– 3 морквини;

– 3 зубчики часнику;

– сіль, перець за смаком;

– 3 ст. л. рослинної олії;

– 1-2 ст. л. томатної пасти.

Приготування:

1. Кабачки і моркву нарізаємо кружечками. Перець нарізаємо на 8 частин. Цибулю нарізаємо півкільцями. З помідорів знімаємо шкірку і розрізаємо навпіл.

2. Рукав для запікання зав’язуємо з одного боку, вливаємо туди олію і добре розмазуємо по всій поверхні.

3. Всі овочі відправляємо в рукав і зав’язуємо його з іншого боку.

4. Рукав проколюємо голкою в кількох місцях і відправляємо в духовку, заздалегідь розігрітій до 180 градусів, на 1 годину.

5. Готові овочі перекладаємо в миску, злегка охолоджуємо і подрібнюємо на блендері, додаючи сіль, перець і томатну пасту. Видавлюємо через прес часник.

Найшвидша кабачкова ікра

Складові:

– 1 кг кабачків;

– 1-2 морквини;

– 1 цибулина;

– 2-3 ст. л. томатної пасти;

– сіль, перець за смаком;

– 0,5 ч. л. цукру;

– 4 ст. л. рослинної олії.

Приготування:

1. Кабачки наріжте дрібними кубиками. Якщо вони переспіли, попередньо видаліть насіння.

2. Обсмажте їх до злегка золотистого кольору в 3 ст. л. рослинної олії у 2-3 підходи, щоб на сковороді вони поміщалися в 1 шар.

3. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти. Обсмажте їх разом у 1 ст. л. олії, що залишилася. Додати кабачки, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин, періодично помішуючи.

4. Додати томатну пасту, сіль, перець, цукор, перемішати і тушкувати ще хвилин 10. Якщо кабачки молоді, воду можна не додавати.

5. Готові та злегка остиглі овочі подрібніть у блендері. Якщо готуєте ікру для зберігання, ще раз доведіть масу до кипіння.

Раніше ФАКТИ ICTV зібрали для вас у мережі все, що потрібно знати про користь кабачків, а також найоригінальніші рецепти дієтичних страв, які неодмінно стануть вашими улюбленими.

Рецепти: alinmir.ru, VK, iamcook.ru.