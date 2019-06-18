Основа кабачкової ікри – кабачки, моркву, цибулю, спеції і трохи рослинного масла. Найважливіший етап приготування кабачкової ікри – термообробка. Решта подробиць, дивіться в рецептах в нашому матеріалі.
Ікра кабачкова за ГОСТом
Складові:
– 3 кг кабачків;
– 0,5 кг помідорів;
– 0,5 кг цибулі;
– оцет, лавровий лист, чорний перець за смаком;
– 150 г цукру;
– 150 г соняшникової олії;
– 100 г солі.
Приготування:
1. Кабачки очистіть від шкірки та насіння, наріжте шматками товщиною 2 см, змішайте з крупно нарізаною цибулею.
2. Запікайте на деко в духовці 20 хвилин при 250 градусах, пропустіть через м’ясорубку з томатами без шкірки. Додайте олію, цукор і лавровий лист. Тушкуйте півгодини до загустіння. Заправте ікру сіллю, оцтом і чорним перцем за смаком.
3.Протріть через сито і тушкуйте під кришкою ще півгодини. Лавровий лист викинути, а ікру закатати.
Кабачкова ікра в домашніх умовах
Інгредієнти на 6 літрових банок:
– 3 кг білих кабачків;
– 2 кг стиглих помідорів;
– 1 кг моркви;
– 1 кг цибулі;
– 1 склянка олії;
– 2 ст. л. солі;
– 4 ст. л. цукру;
– 2 ст. л. яблучного оцту.
Приготування:
1. Кабачки наріжте кубиками разом зі шкіркою – якщо насіння в кабачках велике, його потрібно видалити ложкою. Моркву натріть на тертці, цибулю дрібно поріжте.
2. У глибоку сковороду налийте олію. Злегка обсмажте кабачки, додайте моркву і цибулю. Перемішайте і смажте на середньому вогні, помішуючи, 10 хвилин. Додайте нарізані кубиками помідори і обсмажуйте ще 10 хвилин.
3. Отриману масу подрібніть у блендері або комбайні. Додайте сіль, цукор, оцет і варіть на слабкому вогні 30 хвилин, весь час помішуючи.
4. Готову ікру розкладіть у стерилізовані банки і відразу закатайте.
Ікра з кабачків на зиму
Складові:
– 5 кг кабачків (очистити від шкірки);
– 0,5 л води;
– 3-4 головки часнику;
– 3 ст. л. солі з гіркою;
– 250 г томатної пасти;
– 2-3 стручки гіркого перцю;
– 1,5 ст. л. оцтової кислоти;
– 300 г рослинної олії (бажано нерафінована);
– 1,5 склянки цукру.
Приготування:
1. Кабачки та гіркий перець пропустити через м’ясорубку.
2. В отриману масу додати томатну пасту, розведену водою, 1,5 склянки цукру, 3 ст. ложки солі, 300 г рослинної олії та поставити тушкувати на вогонь на 1,5 години.
3. За 10 хвилин до готовності в ікру додати подрібнений часник і оцтову кислоту. Потім розлити в банки і закатати.
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Кабачкова ікра як у магазині
Складові:
– 6 кг кабачків;
– 10 зубчиків часнику;
– 2 склянки сметани;
– 2 склянки томатної пасти;
– 150 г цукру;
– 1 склянка рослинної олії;
– 3 ст. л. оцту;
– червоний мелений перець;
– 2 ст. л. солі.
Приготування:
1. Кабачки і часник пропустити через м’ясорубку.
2. У каструлю влити трохи рослинної олії, розігріти.
3. Покласти кабачкову масу, додати сметану, томатну пасту, сіль, цукор, перець, олію.
4. Все перемішати і варити на повільному вогні 1,5 години, помішуючи.
5. В кінці варіння влити оцет, перемішати.
6. Потім розкласти гарячим по банках і закатати.
Кабачкова ікра в мультиварці
Інгредієнти на 3 півлітрові банки:
– 1,5 кг кабачків або цукіні;
– 2 цибулини;
– 120 мл соняшникової олії (рафінована);
– 1 морквина;
– 5 г перецю чорного меленого;
– по 1,5 ч. л. цукру і солі;
– 150 г томатної пасти;
– 1 зубчик часнику;
– 50 мл 9%-процентного оцту.
Приготування:
1. Очищену моркву тремо, цибулю дрібно нарізаємо. Кабачок або цукіні очищаємо від шкірки, перекручуємо на м’ясорубці.
2. У чашу мультиварки виливаємо всю олію, закладаємо цибулю і моркву. На режимі Випічка обсмажуємо ці овочі, це займає приблизно 10 хвилин.
3. Додаємо цукіні, перемішуємо. Перемикаємо мультиварку в режим Тушкування на 1 годину.
4. Через 20 хвилин додаємо пасту, сіль, перець, цукор.
5. В кінці додаємо видавлений зубчик часнику і оцет.
6. Розкладаємо приготовлену в мультиварці кабачкову ікру в банки і закатуємо.
Ікра кабачкова без смаження
Складові:
– 1 кг кабачків;
– 2 болгарські перчини;
– 4 цибулини;
– 3 помідори;
– 3 морквини;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець за смаком;
– 3 ст. л. рослинної олії;
– 1-2 ст. л. томатної пасти.
Приготування:
1. Кабачки і моркву нарізаємо кружечками. Перець нарізаємо на 8 частин. Цибулю нарізаємо півкільцями. З помідорів знімаємо шкірку і розрізаємо навпіл.
2. Рукав для запікання зав’язуємо з одного боку, вливаємо туди олію і добре розмазуємо по всій поверхні.
3. Всі овочі відправляємо в рукав і зав’язуємо його з іншого боку.
4. Рукав проколюємо голкою в кількох місцях і відправляємо в духовку, заздалегідь розігрітій до 180 градусів, на 1 годину.
5. Готові овочі перекладаємо в миску, злегка охолоджуємо і подрібнюємо на блендері, додаючи сіль, перець і томатну пасту. Видавлюємо через прес часник.
Найшвидша кабачкова ікра
Складові:
– 1 кг кабачків;
– 1-2 морквини;
– 1 цибулина;
– 2-3 ст. л. томатної пасти;
– сіль, перець за смаком;
– 0,5 ч. л. цукру;
– 4 ст. л. рослинної олії.
Приготування:
1. Кабачки наріжте дрібними кубиками. Якщо вони переспіли, попередньо видаліть насіння.
2. Обсмажте їх до злегка золотистого кольору в 3 ст. л. рослинної олії у 2-3 підходи, щоб на сковороді вони поміщалися в 1 шар.
3. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти. Обсмажте їх разом у 1 ст. л. олії, що залишилася. Додати кабачки, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин, періодично помішуючи.
4. Додати томатну пасту, сіль, перець, цукор, перемішати і тушкувати ще хвилин 10. Якщо кабачки молоді, воду можна не додавати.
5. Готові та злегка остиглі овочі подрібніть у блендері. Якщо готуєте ікру для зберігання, ще раз доведіть масу до кипіння.
Раніше ФАКТИ ICTV зібрали для вас у мережі все, що потрібно знати про користь кабачків, а також найоригінальніші рецепти дієтичних страв, які неодмінно стануть вашими улюбленими.
Рецепти: alinmir.ru, VK, iamcook.ru.