Для тих, хто давно бігає і відчуває, що пробіжки стають нудними, Факти ICTV зібрали способи, як урізноманітнити заняття бігом.

Як урізноманітнити заняття бігом:

Біг з інтервалами. Намагайтеся робити відрізки довжиною в 300 метрів, чергувати швидкий біг і проміжний відпочинок у вигляді бігу підтюпцем. Крім того, якщо ви бігун зі стажем, що варто звернути увагу на програму інтервальних тренувань – Табата. Сходи, схил зі сходами. Спробуйте знайти на своєму маршруті цікаві локації. Це може бути схил, сходинки або сходи вашого під’їзду. Старайтеся побудувати свій шлях через перешкоди. Але зверніть увагу, що подібного роду біг має підвищену вимогу до серцево-судинної системи, а також вкрай корисний для опорно-рухового апарату. Трейлраннінг. Це, по суті, біг по стежках. Для такого виду занять як правило обирають пагорби або навіть гори, а також пустелі і густі ліси. Але якщо ви живете в місті, то зверніть увагу на парк, який знаходиться недалеко від вашого будинку. Там ви точно зможете знайти цікаві місця. Біг в компанії. Якщо ви будете бігати з другом або подругою, вам не буде сумно. Крім того, ви зможете себе додатково мотивувати бігати в будь-яку погоду, якщо у вас буде гарна компанія. Біг з тваринами. Не залишайте вашого улюбленця вдома на самоті, візьміть його з собою вранці на пробіжку. Собака буде вашим надійним напарником. Спочатку ознайомтеся з правилами бігу з собаками, а також проконсультуйтесь за ветеринаром. І запам’ятайте: не варто відразу брати високий темп, краще почніть зі швидкої ходьби, що переходить в легкий біг підтюпцем. Плеєр – це не тільки музика. Під час пробіжки ви можете слухати не тільки музику, а улюблені книги або цікаві подкасти. Необхідно змінити мету. Коли ви починаєте бігати Вправи. Завжди займайтеся розминкою перед початком пробіжки. Краще за все, якщо це буде цілий комплекс вправ. Відпочинок не завадить. Є люди, які старанно бігають п’ять днів на тиждень, тому що “так можна швидше досягти результатів”. Але найчастіше такі люди згодом страждають від фізичної та психологічної втоми. Краще пропустіть пару занять, якщо ви дійсно втомилися! Змагання. Спробуйте взяти участь у марафонах або міських забігах, але тільки якщо ви дійсно готові. Після такого досвіду ви точно не будете нудьгувати на пробіжці.

Для тих, хто хоче спробувати почати бігати вранці, ми зібрали кілька порад, які допоможуть вам вчасно прокидатися і планувати свої тренування.