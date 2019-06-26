Буває так, що іноді вечір п’ятниці хочеться провести вдома. Але чим себе зайняти? Спеціально для таких випадків у нас є кілька цікавих порад на будь- який смак!

Чим зайнятися вдома ввечері в п’ятницю:

1. Приготуйте оригінальну вечерю

Пошукайте в мережі цікавий рецепт, який ви ще не пробували втілити в життя. Закупити все продукти і почніть готування. А для того, щоб готувати було веселіше, приготуйте для себе смачний домашній мохіто.

2. Почніть малювати

Доведено, що малювання заспокоює нервову систему, приводить в норму думки і почуття. А саме цього і потребує організм після виснажливого робочого тижня! Можливо, таким чином хтось відкриє у собі прихований талант художника.

3. Організуйте «генеральне» прибирання

Адже на прибирання ми витрачаємо дорогоцінні години вихідних. І замість того, щоб витратити їх на себе, ми розкладаємо речі по місцях, протираємо полички та підвіконня від пилу, миємо підлогу тощо. Тому краще навести лад вдома у п’ятницю ввечері та весело і безтурботно провести суботу та неділю.

4. Займіться саморозвитком

Ми постійно відкладаємо усе на потім і врешті-решт забуваємо про це. Згадайте, скільки разів у вас виникало бажання освоїти якусь комп’ютерну програму, або ж, наприклад, навчитись грати на гітарі. Вечір п’ятниці – ідеально підходить для розвитку своїх нових навичок!

5. Подивіться хороший фільм або серіал

Якщо ви хочете відпочити і морально і фізично, то подивіться якийсь фільм або серіал, який ви давно хотіли подивитися. Перегляд шедеврів сучасного кінематографа можна поєднати з першим пунктом в цьому списку.

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