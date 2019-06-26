Виробіть в собі 8 звичок, які зроблять вас щасливішими.

Звички, які потрібно виробити, щоб стати щасливим

1. Не турбуватися про те, що інші думають про вас. Щасливі люди не дозволяють негативно налаштованим людям впливати на їхнє самопочуття. Що б не говорили ці люди, все стікає з них, як з гусака вода. Адже вони твердо знають, що гідна людина – не та, у якої немає недоліків, а та, у котрої є гідність.

2. Завжди в усьому бачити плюси. В усьому поганому є щось хороше. Якщо не вдається розгледіти в ситуації позитивну сторону, такі люди створюють її самі. Вони не шкодують. Якщо це було добре, то це чудово. А якщо це було погано, то це досвід.

3. Бути завжди доброзичливим і вдячним. Щасливим людям не важливо, як ви виглядаєте або звідки ви родом. Все, що їм потрібно – це ще одна людина, поряд з якою можна сміятися і бути щасливим. Вони не соромляться і не шкодують кількох хвилин на те, щоб висловити подяку іншим людям.

4. Як можна більше посміхатися і бути позитивним. Усмішка і сміх – невід’ємні риси щасливих людей. Так уже склалося, що люди, з якими ми проводимо багато часу, впливають на нас і на наше сприйняття навколишнього світу. Чим більше часу ми проводимо з позитивно налаштованими і оптимістичними людьми, тим світлішими фарбами буде розфарбовано і наше життя.

5. Знати, що не все в цьому світі досконале. Щасливі люди вміють контролювати прагнення до досконалості. Вони не лають себе за неточності і недоліки. Вони пишаються собою і своїми досягненнями. Іноді деякі речі йдуть не так, як планується, і це нормально. Неможливо все тримати під контролем.

6. Жити сьогоденням. Щасливі люди не чекають вечора п’ятниці, ранку неділі, покупки нової машини, нової квартири. Не чекають весни, літа, осені, зими. Адже найжахливіша помилка – це думати, що ти живеш, коли насправді ти лежиш у камері схову в очікуванні життя.

7. Вносити внесок у навколишній світ. Один з кращих способів відчувати себе щасливим – змінювати навколишній світ. Для цього необов’язково рятувати людей або зупиняти цунамі. Іноді досить просто комусь посміхнутися, зробити комплімент або допомогти другу.

8. Продовжувати вчитися. Щасливі люди прагнуть дізнатися нове про світ і людей, що населяють його. Завжди є щось, про що ми ще не знаємо. Інтерес до життя дає енергію, позитивно впливає на мислення і робить дні насиченішими.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, які 9 кроків потрібно зробити, щоб стати щасливим.

Фото: 24inews.ru