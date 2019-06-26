Є кілька сортів хліба, які талії не зашкодять.

Часто тим, хто хоче трохи схуднути, радять просто відмовитися на якийсь час від хліба, не сідаючого при цьому на жорстку дієту.

Але чи правильно це? Адже є кілька сортів хліба, які, крім того, що дуже корисні і смачні, талії не зашкодять, пише siteua.

1. Житній хліб

Це один із найздоровіших сортів хліба. Така випічка на 100% безглютенова, а значить не викликає здуття живота і дискомфорту. Крім того, допомагає продовжити відчуття ситості, тому що містить у собі в 4 рази більше клітковини і на 20% менше калорій, ніж звичайний білий хліб.

2. Ессейський хліб

Даний сорт хліба складається з пшениці, жита, ячменю, сочевиці, полби та проса. Це одне з найбагатших джерел білка, що містить 18 амінокислот. До того ж, ессейский хліб полегшує травлення і підсилює всмоктування організмом мінералів.

3. Хліб із льону

Це дивовижне джерело селену, калію і магнію. Він також містить багато клітковини, корисних жирів і фітоестрогенів, які мають високі переваги для здоров’я.

4. Піта

Хліб піта містить безліч вітамінів і мінералів, допомагає знизити рівень холестерину і цукру в крові. Він містить набагато менше калорій, ніж звичайний зерновий хліб. Разом з тим, з’їсте за раз ви його зовсім мало – як правило, вистачає однієї скибочки піти, щоб зробити собі бутерброд.

5. Вівсяний хліб

Якщо ви хочете зменшити щоденне споживання вуглеводів і жирів, вівсяний хліб – відмінна альтернатива звичайному білому. Вівсянка є прекрасним джерелом корисних вуглеводів, які організм перетравлює в уповільненому темпі, завдяки чому ви довше відчуваєте себе ситою.

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