Кілька простих правил допоможуть вам не тільки знаходити час на читання, але й більше читати, а також ефективніше запам’ятовувати прочитане.

Відомий німецький дизайнер Тобіас Шнайдер знайшов новий підхід до читання, пише Лайфхакер.

Як читати більше книжок

Купуйте кілька книг. В ідеалі, якщо у вас буде список того, що ви хочете прочитати в найближчі пів року. Купіть перші три книги зі списку, тоді ви не зможете використовувати відмовку “Мені нема чого читати”.

Одночасно читайте три книги. Ви можете чергувати їх залежно від настрою. Зверніть увагу, що чергувати можна художні книги і пізнавальну літературу. У вас автоматично з’являться улюблені книги з тих, що ви читаєте. А якщо ви застрягнете на якійсь з них, то продовжите читати інші.

Читайте так, як хочеться вам. З того моменту, як ви придбали книгу, вона повністю ваша, і ви можете робити з нею все що хочете. Не сподобалася сторінка? Можете вирвати її. Захотілося відзначити щось на полях? Вперед! Не обов’язково читати глави, які вам не подобаються. Якщо ви дочитали до нудного моменту, просто пропустіть його і читайте далі. А якщо ви завантажили книгу тільки заради одного розділу, просто прочитайте його і видаліть твір без усякого жалю.

Швидко вирішуйте долю своїх книг. Якщо ви придбали книгу, почали її читати і зрозуміли, що вона не цікава вам, відкладіть її на якийсь час. Спробуйте почитати через місяць, наприклад, коли будете відчувати себе трохи по-іншому. Якщо і тоді книга не зацікавить вас, залиште марні спроби прочитати її і подаруйте комусь. Ви не зобов’язані читати книгу тільки тому, що купили її. Саме через такі нецікаві книги дехто з нас зупиняється і впродовж декількох місяців взагалі нічого не читає.

Зробіть книги своїми. Книга хороша настільки, наскільки ви її такою вважаєте. У анонсах може бути написано все що завгодно, але якщо дві людини куплять один і те той же твір, він буде різним для кожного з них. Що чудово в книгах – ми по-різному читаємо та інтерпретуємо їх залежно від того, ким є в даний момент. Тому повісті та романи, які ви читали рік тому, зараз зовсім інші. Просто пам’ятайте про це.

Завжди беріть книги з собою. У будь-яку вільну хвилину – у громадському транспорті, на зупинці, в черзі – ви можете прочитати кілька сторінок. Завжди пам’ятайте, що в смартфоні є кілька непрочитаних книг.

Читайте двічі. Читання книги вдруге має чарівний ефект. Коли ми читаємо перший раз, ми зосереджені на історії, яку розповідає автор. Читаючи вдруге, ми глибше відчуваємо книгу в емоційному плані. Ми проектуємо свою особистість на розказану історію і ніби читаємо про себе. Вам важко змусити себе прочитати книгу двічі? Тобіас Шнайдер використовує для цього аудіокниги.

Раніше Факти ICTV писали про те, що читати влітку 2019.