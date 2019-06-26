Майже кожна шоста смерть у світі настає в результаті онкології. Як знизити ризик захворюваності на рак, читайте в матеріалі.

Рак – загальна назва для великої групи онкологічних захворювань, при яких клітини тіла починають безконтрольне зростання і ділення. Без лікування ці захворювання стають смертельними.

Рак є причиною майже кожної шостої смерті в світі. За даними ВООЗ, у 2018 році від різних онконедугів померли 9,6 млн чоловік.

Ми зібрали низку порад, які допоможуть знизити ризик захворюваності на рак.

Перше – прямо зараз, відкинувши убік всі «не можу», починаємо вести здоровий спосіб життя! Причина 30 % патологій – куріння, 2-3 % (це не так мало, як здається) – алкоголь, а 4-5 % усіх злоякісних новоутворень припадає на… низьку фізичну активність.

Спробуйте викинути з життя всі шкідливі звички і займіться спортом (будь-яким, який вам до душі – хоч плаванням, хоч танцями, хоч по пеньках стрибайте). А також намагайтеся тренуватися, їсти і спати в один і той же час. Кожен день, включаючи вихідні. Графік важливий для організму. Але не забувайте і відпочивати. Це все корисно для пам’яті, гарного настрою і здоров’я в цілому.

У повсякденному житті теж намагайтеся рухатися частіше. Сидіння протягом п’яти годин рівнозначно викуреній пачці сигарет. Тому найкраще кожну годину вставати і прогулюватися по 3-5 хвилин. Можна навіть робити невеличку розминку.

Друге – не приймайте вітамінних добавок – якщо, звичайно, це не є необхідністю і не оговорено з лікарем. Не купуйтеся на яскраву рекламу – ви заощадите і гроші, і здоров’я.

Деякі дослідження виявили, що ряд добавок може підвищувати, наприклад, ризик простати у здорових чоловіків. Гроші краще витратити на здорову їжу, що містить ті ж самі вітаміни, які ви планували отримати за допомогою добавок.

Третє – взагалі, їжте більше продуктів з речовинами, що мають протипухлинний і антиканцерогенний ефекти. Це жовті та помаранчеві овочі та фрукти, цитрусові, ягоди, зелені листові овочі, бобові, сухофрукти, морепродукти, пийте чай.

Також потрібно обмежити вживання смаженої, копченої їжі та їжі, що містить нітрит, як джерела канцерогенів.

Ці три прості пункти фактично є первинною профілактикою ракових захворювань – методом зменшення контакту з канцерогенами (сюди входить відмова від куріння і нормалізація харчування) і поліпшення безпосередньо протиракового захисту (знешкодження канцерогенів, активації імунітету, що досягається формуванням здорового способу життя).

Четверте – робіть щеплення від грипу. А як тільки відчуваєте, що хвороба на порозі – відразу відправляйтеся до лікаря.

Справа в тому, що запальні процеси, які йдуть в організмі, на перший погляд, при звичайній хворобі підчас можуть призвести до ускладнень. Серед можливих ускладнень є і рак. Здоров’я краще берегти профілактичними методами, а не відновлювати постфактум.

П’яте – змініть моду на зручність. Якщо замінити височенні підбори і тісні туфлі на зручне взуття, в якому легко і приємно ходити, ви автоматично знизите ризик хронічного запалення. Зручність замість моди за кілька років поліпшить загальний стан вашого здоров’я в кращу сторону. Та й навряд чи дівчата посперечаються: без підборів до найближчого магазину вже цілком можливо і пройтися, а не проїхатися. Що теж стане невеликим, але все ж фізичним навантаженням на ваш організм і піде на користь.

Шосте – оцініть, чи не входите ви до групи ризику. Важливо знати, чи маєте ви генетичну схильність до захворювання на рак, чи були серед родичів такі хворі. Онкологічні хвороби у спадок не передаються, проте за наявності генетичних ризиків підвищену увагу своєму здоров’ю приділяти слід обов’язково.

Якщо хтось з ваших родичів стикався з цією хворобою, вам варто пройти діагностику. Зараз наука дещо просунулася вперед, і є можливість профілактики раку, доклінічної діагностики та його терапії на ранніх стадіях канцерогенезу, що, в кінцевому рахунку, сприяє зниженню ризику злоякісної онкології.

Періодично знаходьте час, щоб пройти просту профілактичну діагностику здоров’я. Подібна діагностика складається з первинної консультації лікаря, загального фізикального огляду, аналізів крові на онкомаркери і будь-якої інструментальної діагностики: КТ, МРТ або ж ПЕТ СТ. Найбільш точним в Україні методом онкодіагностики на сьогоднішній день є комп’ютеризована технологія «онкоскрінінг» тіла. Завдяки скрінінговим обстеженням в Японії, наприклад, рак шлунка виявляється приблизно в два рази частіше, але смертність від нього в два рази менше, ніж в інших країнах.

Сьоме – стежте за своїм здоров’ям. Можна завести щось подібне медичного щоденника і записувати туди свої показники – рівень цукру в крові, тиск , загальне самопочуття та інше (дещо можна навіть щодня).

Пам’ятайте, рак не є неминучістю. І виконання елементарних профілактичних заходів в десятки разів знижує ризик захворювання.

І найголовніше, намагайтеся жити без негативних емоцій і любити те, що ви робите, і тих, хто поруч з вами. Недарма ж кажуть, всі хвороби – від голови.

Джерело: Lifehacker