Куріння може завдати шкоди організму. Щорічно від цієї звички помирають тисячі людей. Факти ICTV зібрали найефективніші способи кинути палити раз і назавжди.

Стадії тютюнової залежності:

Епізодичне куріння, без фізичної тяги. Зазвичай на цій стадії людина викурює до пів пачки в день. Також відсутня тяга до паління після їжі, але вже спостерігаються перепади настрою. Від 10 до 30 сигарет в день. У людини виникає потреба в курінні після їжі, спостерігаються різкі перепади настрою, часто виникає застуда, починаються проблеми зі шлунком. Від півтора пачок в день. Хвороблива тяга до сигарет часто діагностують як хронічну обструктивну хворобу легенів, передракові захворювання. Вранці чоловік сильно кашляє, організм намагається звільнитися від смол.

Як кинути палити:

Гіпноз. Такий спосіб досить незвичайний, але дозволяє ефективно боротися зі звичкою.

Нюхати разом з тютюновим димом щось неприємне. Кажуть, що якщо з димом вдихати ще й аромат тухлих яєць, то вже через пару тижнів куріння буде асоціюватися з негативними емоціями. Таким чином, людині буде простіше кинути палити.

Лайм замість нікотинових жуйок. У фрукті багато антиоксидантів і вітаміну С. Саме тому лайм може допомогти в боротьбі з тягою до паління.

Жуйте смоли плодових дерев. Підійде вишня, яблуня, абрикос. Це абсолютно безпечно і навіть корисно! Адже таке жування дезінфікує порожнину рота і покращує стан зубів.

Полощіть рот замість куріння. Кожен раз, коли вам хочеться затягнутися сигареткою, пополощіть рот спеціальним розчином (1 чайна ложка подрібненого кореня аїру і 2 чайні ложки сушеної м’яти, трави потрібно залити склянкою окропу і дати настоятися протягом години).

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До речі, нейрофізіологи з медичного університету Міссурі з’ясували, чому любителі випити часто переривають застілля на перекури.