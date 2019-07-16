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Як згадати ім’я – 3 способи

Є 3 способи запам’ятати ім’я за допомогою деяких базових принципів роботи пам’яті.

Як згадати ім’я – 3 способи

Погана пам’ять на імена – одна з найпоширеніших проблем, пов’язаних із запам’ятовуванням. Однак психолог і постійний автор BBC Future переконаний, що незручності можна уникнути.

На щастя, є способи запам’ятати ім’я за допомогою деяких базових принципів роботи пам’яті.

По-перше, будь-яке ім’я слід повторити. Як відомо, вчитися найкраще на практиці – це дозволяє краще засвоювати нову інформацію.

Крім того, називаючи людину по імені, ви пов’язуєте його з собою, з фізичною дією – проговоренням уголос, а також з темою бесіди.

По-друге, слід спробувати знайти взаємозв’язок між ім’ям і вже відомими вам відомостями. Це може бути будь-яка асоціація, навіть абсолютно безглузда, – головне, щоб ім’я надійно відклалося в пам’яті.

І по-третє, необхідно спробувати знайти зв’язок між іменем та іншими даними про людину. Можна взяти першу-ліпшу асоціацію. Не страшно, якщо асоціації вийдуть дивними, а то і зовсім дикими, – про них не обов’язково комусь розповідати. І навіть, мабуть, краще й не розповідати взагалі, особливо вашому новому знайомому. Але ці взаємозв’язки допоможуть створити в пам’яті мережу асоціацій, завдяки чому ім’я не вилетить з голови, коли прийде час представити вашого знайомого кому-небудь ще.

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Фото: Dreamstime

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