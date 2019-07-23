Є 10 простих способів, як зняти стрес після робочого дня.

10 способів позбутися від стресу після роботи:

1. Більше висипайтеся.

Нестача сну може викликати поганий настрій, занепад сил, труднощі з концентрацією уваги і загальну нездатність нормально функціонувати. Тому важливо спати в день не менше 6 годин для того, щоб організм мав час на відновлення.

2. Медитуйте.

Медитація допоможе вам навчитися абстрагуватися від думок і дрібних подразників. Люди, що практикують медитацію, набагато спокійніше сприймають такі дрібниці як міський шум, пробки, і т.д.

3. Багато рухайтеся.

Вечірні прогулянки по парку або тихою і затишною вулицею також допоможуть вам позбавитися від дратівливих думок.

4. Запишіться на йогу або інший спорт.

Спорт допомагає випустити пар і позбутися негативних думок, так як під час тренування ваш мозок перемикається на більш приорітетні дії.

5. Більше посміхайтеся.

Посмішка допомагає позбутися втоми, зношеності і перевантаженості. Посмішка здатна зменшувати відчуття тривоги.

6. Проговоріть проблему.

Іноді для того, щоб зрозуміти чи правильно ви реагуєте на ситуацію, варто проговорити її або написати на листочку, а потім перечитати і проаналізувати. Після таких дій ви зрозумієте, на скільки ваша реакція на ситуацію була доречною і необхідною в такому вигляді.

7. Слухайте музику.

Музика, яка вам подобається, здатна поліпшити та підняти настрій.

8. Запишіться на масаж.

Ідеальний варіант розслаблення не тільки морального, а й фізичного.

9. Заведіть щоденник.

Чим частіше ви будете записувати ситуації, які так чи інакше позначилися на вашому емоційному стані, тим легше вам буде працювати над своїми реакціями.

10. Обіймайтеся.

Під час обіймів відбувається активна секреція гормону окситоцину, який наповнює нас радістю і зміцнює емоційну прихильність між партнерами.

Через що виникає стрес.

Стрес – це стан підвищеної напруги організму як захисна реакція на різні несприятливі чинники (голод, холод, фізичні або психічні травми і т. П.).

Якщо говорити простими словами, стрес виникає всередині нас як реакція на зовнішні обставини. Тобто, саме від того як ми реагуємо в тій чи іншій ситуації залежить наше душевну рівновагу. Ми не можемо підлаштувати відбувається у зовнішньому середовищі під себе, але ми можемо навчитися реагувати і сприймати те, що відбувається без емоційного напруження.

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