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Як жінці підвищити сексуальне бажання: 5 порад

Для того щоб повернути своє сексуальне бажання можна спробувати змінити імідж, знайти хобі і записатися на фітнес.

Як жінці підвищити сексуальне бажання: 5 порад

Також на підвищення жіночого лібідо активно впливає зміна обстановки і хороший заряд емоцій.

1. Змінити обстановку

Поїздка за місто на вихідних здатна значною мірою підняти настрій і подарує масу позитивних емоцій. Рушайте зі своєю коханою людиною в подорож.

Але якщо ви не хочете нікуди їхати, то можна просто влаштувати романтичний вечір зі свічками та вином. Навіть проста перестановка меблів у спальні внесе помітне розмаїття в життя.

2. Заряд емоцій

Подаруйте собі нові емоції від перегляду фільму, походу в театр або оперу. Але, знову ж таки, якщо вам лінь кудись йти, то просто почитайте цікавий роман.

3. Записатися на фітнес

Помірні фізичні навантаження покращують циркуляцію крові, насичують клітини організму киснем і відмінно підвищують жіноче лібідо. Окрім тренувань, корисно також зайнятися медитацією.

4. Зміна іміджу

Роблячи нову зачіску або макіяж, дивлячись при цьому в дзеркало, ми наче починаємо життя з чистого аркуша, залишаючи всі проблеми в минулому. Відвідайте косметичний салон або поновіть гардероб.

5. Знайдіть хобі

У наш час є безліч цікавих занять, які допоможуть скоротати час і доставлять при цьому задоволення: флористика, дизайн, малювання, орігамі та навіть стрибки з парашутом. Хобі допомагає відволіктися від проблем і приносить справжнє задоволення.

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Фото: Pixabay

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