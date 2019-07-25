Для того, щоб поїздка була вдалою і доставила вам тільки задоволення, необхідно заздалегідь обміркувати, а краще записати, що вам буде необхідно.

Як зібратися в подорож:

1. Напишіть список всіх необхідних речей в поїздці (враховуйте кількість днів та дальність вашої поїздки, а також подивіться на прогноз погоди). Для тих, хто збирається на незвичайний відпочинок, варто скласти ще один список, де буде вказано все спорядження, що може вам знадобиться.

2. Зберіть сумку або валізу, зважте її, потім ще раз перепакуйте речі. Так ви зрозумієте, що займає багато місця і робить важчим ваш багаж, а також зможете позбутися від того, що не знадобиться.

3. Техніка. Залежно від мети вашої поїздки залежить і те, скільки техніки вам доведеться взяти з собою. Більшу частину (читалка, словник, карти, фотоапарат) може замінити смартфон. Для цього заздалегідь встановіть всі необхідні додатки та завантажте файли, які дадуть вам офф-лайн доступ до них. Обов’язково візьміть з собою зарядний пристрій і power bank з ємністю, яка дозволить зарядити ваш телефон мінімум 2 рази. Не забудьте про навушники і універсальний перехідник для розеток. Залежно від того, де ви будете зупинятися, візьміть фен або інший пристрій для волосся. Якщо поїздка в вас робоча, візьміть ноутбук або потужний планшет, не забудьте про зарядний пристрій для них.

4. Дрібниці в поїздці, які вас можуть виручити: невелика сумочка або прогулянковий рюкзак, блокнот і ручка, парасольку або дощовик, рушник, маска для сну, сонячні окуляри, серветки, в’єтнамки, пластир.

5. Засоби гігієни. При зборі важливо враховувати кількість днів на скільки ви відправляєтеся в поїздку і який у вас багаж. Якщо ви летите тільки з ручною поклажею, то всі ваші баночки з рідиною повинні бути обсягом не більше 100 мл. і разом не більше 1 л. Що брати обов’язково: зубну пасту і зубну щітку (можна замінити частково зубною ниткою), бритву (для провезення голити в ручній поклажі додатково ознайомтесь з правилами авіакомпанії), гребінець, дезодорант (якщо летите тільки з ручною поклажею, беріть твердий дезодорант, або рідкий). Що може знадобитися: ватні палички і диски, бальзам для губ, гель для рук з дезінфекцією, крем від сонця, креми для обличчя і тіла, окуляри або контактні лінзи, декоративна косметика, шампунь і гель для душу.

6. Що брати з одягу: блузка або сорочка, джинси, брюки або штани, шорти, тепла кофта або худі, нижня білизна, шкарпетки, друга пара зручного взуття, пара футболок, шорти, спідниця або плаття. Якщо ви летите на море, то обов’язково візьміть купальник.

7. Не переносьте з собою занадто великі суми грошей. Краще візьміть з собою трохи готівки (попередньо розміняйте, щоб було по більше банкнот з дрібним номіналом), решту залиште на банківській картці.

8. Коли збираєте рюкзак або валізу, в низ кладіть речі, які вам відразу не знадобляться. Всю техніку беріть тільки в ручну поклажу. Якщо ваша валіза поїде в багажі, то варто з собою взяти ще плівку, щоб на зворотному шляху запакувати її.

9. Для того, щоб не нудьгувати в дорозі, скачайте улюблену книгу або фільм на смартфон.

10. Порада по продуктах в дорозі – не набирайте занадто багато. Не беріть ті, які швидко псуються, або жирні продукти, а також продукти, які мають сильний різкий запах. Якщо ви летите в іншу країну, візьміть пару батончиків і трохи гречки, її легко приготувати в будь-якому місці.

Не викидайте список перед від’їздом, зберігайте його, тому що з часом він ще може знадобитися.

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