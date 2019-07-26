Всі продукти, що мають термін зберігання, ми звикли ховати в холодильник. Починаючи від ковбаси і масла, закінчуючи фруктами, овочами тощо. І, начебто, знижені температури мають сприяти збереженню наших запасів, але є й такі продукти, яким холодильник протипоказаний.

Що не можна зберігати в холодильнику і чому?

Екзотичні фрукти

Причина: такі продукти під впливом низьких температур починають гнити, а гази, що виділяються в процесі гниття, – ще й нашкодити нашому здоров’ю. Найкращий варіант зберігання таких фруктів – загорнутими у папір, при кімнатній температурі.

Вітчизняні яблука та груші

Причина: виділення етилену при зберіганні, що веде до скорочення термінів зберігання як самих яблук/груш, так і тих фруктів/овочів, що зберігаються поряд з ними.

Кабачки та гарбузи, дині

Причина: холодні температури й відсутність повітря призводять до м’якості продуктів, до появи цвілі. А надрізана диня в таких умовах ще й починає виділяти шкідливі речовини (етиловий газ). Рекомендується зберігати їх (при цілісній оболонці) при кімнатній температурі. Упаковка теж не потрібна.

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Помідори та баклажани

Зберігання водовмісних овочів на полицях холодильника призводить до появи на них темних плям, які свідчать про загнивання. Найкращий спосіб зберігання – в кошику в умовах кімнатної температури, або в засушеному вигляді (нарізати «медальйонами» і висушити як гриби на нитці).

Ріпчасту цибулю

Причина: порушення структури в умовах холодильника, поява м’якості та виникнення цвілі. Варто відзначити і цибульний аромат, що аж ніяк не покращує смакові якості інших продуктів. А якщо поруч лежить картопля, через гази і вологу, яку вона виділяє, цибуля гниє значно швидше. Кращого способу для зберігання даного продукту, ніж капронову панчоху у кухонному кутку, поки не придумали.

Оливкову олію

Причина: погіршення корисних властивостей і смакових якостей (починає гірчити), поява білого осаду (пластівців). Зберігати в темному місці при кімнатній температурі.

Мед

Аналогічно до попереднього пункту – біохімічні речовини продукту в холодильнику зазнають руйнування. Такий мед великої користі не принесе. Зберігають продукт у сухій і темній тумбочці.

Картоплю та моркву, інші тверді овочі

Причина: проростання, загнивання, утворення цвілі. А картопляний крохмаль при температурах нижче 7 градусів має властивість перетворюватися на цукор, що веде до зміни смакових властивостей картоплі та консистенції. Найдовше (і без наслідків для здоров’я) такі овочі зберігаються в дерев’яному вентильованому ящику, поверх паперу, в коморі (сухій та темній).

Шоколад

Причина: утворення конденсату на поверхні продукту, його подальша кристалізація, виникнення «сивини» (нальоту), а при герметичній упаковці – й розвиток цвілі. Особливої шкоди здоров’ю не буде, але от органолептичні властивості знижуються, та й естетичний вигляд буде втрачено.

Хліб

Якщо хліба ви купуєте багато, а їсте по трохи, то зберігати його краще в морозилці, а не в холодильнику. А ще краще – не більше 3 днів при кімнатній температурі. У холодильнику він миттєво вбирає всі запахи продуктів, а при підвищеній вологості ще й обростає цвіллю.

Часник

Продукт, який категорично не переносить холоду. Щоб часник не згнив і не покрився цвіллю, зберігайте його у спеціальних вентильованих ємностях у сухому місці, поза холодильником.

Банани

Волога й холод на ці фрукти діє згубно – процес гниття йде значно швидше, смакові якості втрачаються. Ідеальний метод зберігання в підвішеному на кухні стані (як на пальмі), в темному кутку.

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