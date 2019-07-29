Для багатьох людей 24 годин у добі недостатньо для того, щоб зробити все заплановане, використовуючи свою продуктивність. Але, виявляється, можна встигнути виконати 90% роботи до обіду.

Як встигнути зробити 90% роботи до обіду:

1. Плануйте день ввечері

Щовечора складайте графік завдань на наступний день, обов’язково при цьому вказуйте точно час, коли завдання має бути виконано.

2. Приберіть в кабінеті ввечері

Безлад в офісі відволікає. А коли ви з’являєтеся в прибраному кабінеті, це допомагає думати більш ясно і працювати старанніше.

3. Прокидайтеся дуже рано

Прокидайтеся вранці на 3 години раніше, ніж вам потрібно виходити на роботу. Таким чином, коли ви будете вже в офісі повністю бадьорими і точно встигнете зробити всі свої ранкові справи. Але для того, щоб раніше встати, необхідно раніше лягти.

4. Виконуйте фізичні вправи

Наука показує, що ранкові фізичні вправи допомагають краще думати, краще працювати і бути більш продуктивними. Дослідник Джон Рейт з Гарварду пише, що фізичні заняття необхідні, щоб досягти високої продуктивності в інтелектуально вимогливих професіях. До цього вас може підготувати коротка пробіжка або 30-хвилинні заняття йогою.

5. Виконуйте свій графік

Завжди дотримуйтесь свого поставленого графіка. Якщо будете відхилятися від нього і відволікатися на завдання, яких в ньому немає, нічого не встигнете.

6. Дайте собі 20 хвилин, щоб увійти в ритм

Відчуття потоку приходить, коли ви повністю занурені в свою справу, сфокусовані на ньому і досягаєте результатів на високому рівні і в швидкому темпі. Потрібен час, щоб увійти в цей стан, – якщо не відчуваєте, що поглинені роботою, трохи почекайте.

7. Приймайте рішення за 60 секунд

Прийняття рішень – вир, який висмоктує час. Коли ви стикаєтеся з необхідністю прийняти рішення під час роботи, дайте собі хвилину. Кінцеве рішення буде не гірше, але займе менше часу.

8. Використовуйте навушники

Коли виконуєте глобальне завдання, найкраще слухати музику, яка буде служити якоюсь ізоляцією від навколишнього світу. Таким чином, ви не будете відволікатися на різні подразники і зможете швидко закінчити роботу.

9. Спочатку робіть найскладніше

Якщо все найважливіші і найнеприємніші завдання виконані на самому початку дня, залишок доби буде надзвичайно продуктивним.

10. Уникайте поїздок на роботу

Особливо якщо вони довгі. Зробіть все, щоб вам не потрібно було їхати. Це не просто витрачений час: це розумовий спустошення. Поїздка в офіс і назад – один з найбільш стресових проміжків часу. Почати день з цього потрясіння, значить вбити свою продуктивність. Навіть за кавою не потрібно виходити, зваріть будинку.

11. Дотримуйтеся певного розпорядку

Роблячи щось регулярно, ви зможете робити це краще і швидше кожен раз. Тільки знайдете відповідний розпорядок, тримайтеся за нього. Це трамплін до продуктивності.

12. Забезпечте особистий комфорт

Зробіть все необхідне, щоб налаштуватися на успіх. Якщо для цього потрібно прийняти душ, поголитися, поснідати, зробити запис в щоденнику, помедитувати, погодувати собаку, відкрити штори, – зробіть це. Тільки виконання цих підготовчих завдань і створення атмосфери зробить вас більш продуктивними.

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