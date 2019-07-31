Маслини, сир і морозиво – здавалося б, це найбезпечніші продукти, від яких не варто чекати лиха. Але навіть вони можуть стати небезпечними для вас, якщо їх вживати необережно.

Американські вчені проаналізували статистику отруєнь протягом останніх 20 років і склали рейтинг продуктів, які найчастіше ставали причиною розладу шлунку. Список змушує задуматися.

Список продуктів, які найчастіше стають причиною отруєнь:

Ковбаса і сосиски. Ці продукти містять багато прихованих жирів, які можуть стати причиною зайвої ваги і надлишку холестерину. До того ж, часто в ковбасі натуральне м’ясо замінюють коктейлем із сої, крохмалю, сполучної тканини, сала, жиру, шкіри та різних добавок з ненависним кодом «Е».

Маслини. Особливо уважно треба підходити до покупки чорних маслин, так як часто ще зелені плоди фарбують глюконатом заліза в чорний колір. Зайве захоплення фарбованими маслинами може призвести до надлишку заліза в організмі, що, без сумніву, належним чином відіб’ється і на самопочутті.

Картопля має здатність втягувати патогенні мікроби. Особливо виразно даний ефект спостерігається в стравах з великою кількістю інгредієнтів – наприклад, в салатах «олів’є», «мімоза» та інших. Особливо обережно треба ставитися до картоплі після нового року – за час зберігання кількість отруйних компонентів в овочах збільшується.

Сир може містити в собі патогенні бактерії, особливо якщо він зроблений з не пастеризованого молока в домашніх умовах. Такі сири як фета, брі, камамбер – хороша основа для розмноження бактерії, що викликає хворобу під назвою лістеріоз. Ця недуга може протікати без симптомів і привести до викидня у вагітних жінок. Також ризикують заразитися люди з ослабленим імунітетом і люди у віці.

Морозиво теж таїть в собі приховані небезпеки, тому що ємності для зберігання морозива, що продається на вагу, ретельно миють далеко не завжди. У них розмножуються сальмонела, стафілокок, лістерія. До речі, великий спалах інфекції виник, коли виробник перевозив інгредієнти для морозива в одній вантажівці з яйцями.

Копченості. У них може бути багато канцерогенів та консервантів. Батькам рекомендується не давати дітям шинку й інше копчене м’ясо, щоб уникнути ризику виникнення у них ракових захворювань у дорослому житті, головним чином раку кишковика.

Яйця стають небезпечними через птахів. Сальмонела живе в травному тракті тварин і потрапляє в організм людини при недостатній обробці страв.

Крабові палички, як виявляється, зроблені не з крабового м’яса, а з рибного фаршу, в якому і риби часто небагато. В основному в крабових паличках – вода, крохмаль, сіль, цукор та ароматизатори, барвники, підсилювачі смаку, консерванти, стабілізатори.

Помідори найчастіше стають причиною отруєння, так як бактерії проникають через пошкоджену шкіру помідорів. У помідорах розмножуються сальмонели та норовіруси – вони в 90 % всіх випадків стають причиною не бактеріальних епідемій шлунково-кишкових захворювань. Тому помідори рекомендується варити або тушкувати, а в іншому випадку бактерії потрапляють в людський організм. Вчені радять вибирати томати з рівною шкіркою і без тріщин.

Зелень – абсолютний лідер за кількістю отруєнь. Шкідливі бактерії і віруси в зелень потрапляють із ґрунту і добре зберігаються на рослинах. Також зелень активно вбирає шкідливі речовини з ґрунту і консервує їх в листках і стеблах.

Відзначимо, що продукти ці їсти можна, але до їх вибору потрібно підходити обережно і уважно. Треба мити руки і ножі після роботи з кожним продуктом, використовувати окремі обробні дошки, а зелень варто замочувати мінімум на 20 хвилин, після чого промити в проточній воді.

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