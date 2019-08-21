Про найцікавіші і найкорисніші групи у Telegram, які допомагатимуть Вам та триматимуть у курсі найважливіших подій читайте на Фактах ICTV.
Сьогодні Telegram називають найбільш швидкозростаючим стартапом Європи. Тут можна знайти всю необхідну інформацію – від новин до розваг.
Відомо, що Telegram з’явився в межах некомерційної організації Digital Fortress і запустився на гроші Павла Дурова. Він і досі фінансує проект самостійно, заробивши на продажі своєї частки ВКонтакті близько $300 млн. За словами Дурова, витрати становлять більше $1 млн на місяць.
Telegram запускався англійською мовою з розрахунком на міжнародну аудиторію під гаслом Taking back our right to privacy (повернемо собі право на приватність). Згодом цей напис зник, і тепер Дуров використовує інше формулювання: New era of messaging.
Можливо, це пов’язано з тим, що WhatsApp – головний конкурент Telegram – запустив повне end-2-end-шифрування і став більш захищеним.
Але однією з переваг Telegram є групи або боти. Топ-13 груп у Telegram, які будуть Вам корисні, зібрали Факти ICTV.
Інтернет-аналітика
(32 707 учасників)
На цьому каналі збирається інформація про актуальні дослідження інтернет-галузі та пов’язані з ними ринки. Крім цього, наведені дані супроводжуються короткими коментарями, що відображають суть і цінність інформації.
Learn English Grammar
Бот для тренування англійської граматики. Розумний алгоритм дозволяє тренувати всі правила англійської мови. Буде важко, але цікаво!
Що подивитися?
Цей бот допоможе Вам знайти фільм за його назвою, подивитися найближчі прем’єри фільмів у кінотеатрах і отримати випадкову вибірку фільмів або серіалів для перегляду натисканням всього однієї кнопки!
Telegram бот Bussy
Кіт для пошуку квитків, як називає себе віртуальний помічник, дає можливість усього за кілька секунд знайти квиток на автобус у потрібному напрямку.
У переліку перевізників є усі головні європейські оператори: Eurolines, FlixBus, RegioJet, Ecolines та інші. А також невеликі локальні перевізники окремо взятих країн.
WorldWeatherBot
Погода у світі. Відправ боту назву свого міста — і він розповість про поточну погоду та погоду на кілька днів уперед.
AirTrack
Бот моніторить 98% авіакомпаній світу, зокрема – Wizzair, Ryanair та інші лоукости, які покривають Європу.
Користувачу потрібно усього лишень задати потрібний маршрут, створити відстеження вартості по даному напрямку, після чого AirTrack надсилатиме сповіщення про будь-які зміни ціни.
Gymboss
Ваш персональний тренер-дієтолог зі штучним інтелектом, який допоможе скласти індивідуальну програму фітнес-тренувань і харчування.
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Orfobot
Пишеш йому слово або цілі фрази – він виправляє помилки.
Намочи манту
(78 200 учасників)
Цікавий канал для тих, хто цікавиться своїм здоров’ям. Група про доказову медицину від медичних журналістів Даші Саркісян, Маріанни Мірзоян та Каріни Назаретян.
Факти ICTV
Найсвіжіші новини України та світу. У групі систематично з’являється добірка актуальних новин, аналітичних матеріалів та інтерв’ю. Підпишись, щоб бути в курсі подій.
My Bugalter
Віртуальний бухгалтер. Бот допоможе вести облік витрат і доходів, звіт за день/місяць/рік, статистику, прогнозування, вивантаження звітів в Exel, чеки по покупкам та розповість свіжий курс валют.
Запуск завтра
(11 340 учасників)
Будні технічного директора новинного стартапу. Найцікавіші новини у світі техніки і наукових досліджень.
Книжковий лис
(37 162 участників)
Канал з рецензіями на книги, поезію і комікси. Цікаві добірки книг за тематикою, країнами і письменниками.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що українці створили Telegram-бот для моніторингу найдешевших авіаквитків.