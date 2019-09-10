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Як економити на їжі – 13 способів

Як заощадити на їжі і продуктах харчування? Факти ICTV зібрали для вас 13 способів, які допоможуть економити на їжі.

Як економити на їжі – 13 способів

Топ-13 способів економії на їжі:

  • Не ходіть за покупками, якщо відчуваєте голод, а також беріть з собою таку суму (готівкою або на карті), скільки будете готові витратити.
  • Не купуйте напівфабрикати. Навчіться самостійно їх готувати.
  • Попросіть допомоги у сім’ї в приготуванні пельменів, вареників, котлет, тощо. Так ви не тільки зробите заготовки їжі, але і час проведете всі разом.
  • Складайте меню на тиждень. Обов’язково в ньому потрібно розписати страви на завтра, обід і вечерю.
  • Ходіть за продуктами зі списком. Складіть його виходячи з тих страв, що ви будете готувати на тижні.
  • Завжди беріть з собою дисконтну карту і використовуйте кешбек.
  • Беріть з собою екоторбу. Це допоможе не тільки зменшити кількість пластику в природі, а й ви зможете заощадити кілька гривень.
  • Звертайте увагу на нижні полиці і далекі кути стелажів. Там ви зможете знайти свіжі, недорогі продукти.
  • Все, що може довго зберігається і досить часто використовується у вашій родині намагайтеся купувати оптом.
  • Не соромтеся купувати товари місцевих виробників. Їх витрати на рекламу і транспорт менше, а значить і собівартість продукції теж буде нижче.
  • У сезон деякі продукти дешевше і корисніше. Якщо у вас є можливість, заморозьте їх.
  • Купуйте м’ясо і рибу виходячи з того, що ви будете готувати. Іноді можна купити цілу курку і приготувати з різних її частин велика кількість страв.
  • Беріть з собою на роботу тормозки і купіть пачку кави або чаю. Якість буде вище, а економія суттєва.

Такі нехитрі поради допоможуть вам економити на їжі і не витрачати зайвих грошей.

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Фото: Unsplash

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