Як заощадити на їжі і продуктах харчування? Факти ICTV зібрали для вас 13 способів, які допоможуть економити на їжі.

Топ-13 способів економії на їжі:

Не ходіть за покупками, якщо відчуваєте голод, а також беріть з собою таку суму (готівкою або на карті), скільки будете готові витратити.

Не купуйте напівфабрикати. Навчіться самостійно їх готувати.

Попросіть допомоги у сім’ї в приготуванні пельменів, вареників, котлет, тощо. Так ви не тільки зробите заготовки їжі, але і час проведете всі разом.

Складайте меню на тиждень. Обов’язково в ньому потрібно розписати страви на завтра, обід і вечерю.

Ходіть за продуктами зі списком. Складіть його виходячи з тих страв, що ви будете готувати на тижні.

Завжди беріть з собою дисконтну карту і використовуйте кешбек.

Беріть з собою екоторбу. Це допоможе не тільки зменшити кількість пластику в природі, а й ви зможете заощадити кілька гривень.

Звертайте увагу на нижні полиці і далекі кути стелажів. Там ви зможете знайти свіжі, недорогі продукти.

Все, що може довго зберігається і досить часто використовується у вашій родині намагайтеся купувати оптом.

Не соромтеся купувати товари місцевих виробників. Їх витрати на рекламу і транспорт менше, а значить і собівартість продукції теж буде нижче.

У сезон деякі продукти дешевше і корисніше. Якщо у вас є можливість, заморозьте їх.

Купуйте м’ясо і рибу виходячи з того, що ви будете готувати. Іноді можна купити цілу курку і приготувати з різних її частин велика кількість страв.

Беріть з собою на роботу тормозки і купіть пачку кави або чаю. Якість буде вище, а економія суттєва.

Такі нехитрі поради допоможуть вам економити на їжі і не витрачати зайвих грошей.

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