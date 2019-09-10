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Як зробити зубну пасту самому: 3 рецепти

Пропонуємо 3 рецепта зубної пасти, яку можна зробити в домашніх умовах.

Як зробити зубну пасту самому: 3 рецепти

Щоб позбутися від щільного нальоту, приготуйте в домашніх умовах таку зубну пасту:

  • 50-70 г білої глини;
  • 7 крапель водного екстракту прополісу;
  • 1 ч. л. меду, підігрітого на водяній бані;
  • по 2 краплі ефірної олії ромашки і шавлії.

Змішайте всі складові. Використовувати домашню пасту потрібно 2 рази на день, щоб позбутися нальоту і відбілити зуби. Зберігати зубну пасту можна не більш трьох днів в темному місці.

Ще один варіант домашньої зубної пасти:

  • щіпка порошку фенхеля;
  • 1/3 ч. ложки кориці;
  • 2 ч. ложки харчової соди;
  • 4 краплі олії чайного дерева;
  • щіпка подрібненої в кавомолці морської солі;
  • 1 ч. ложка кокосового масла.

Змішайте всі компоненти, крім кокосового масла. Його додають безпосередньо перед чищенням.

Рецепт домашньої пасти з глиною і шавлією:

  • 60 г білої глини;
  • 2-3 краплі олії шавлії;
  • 2-3 краплі олії ромашки;
  • 1 ч. ложка меду;
  • 5-8 крапель прополісу на водній основі.

Змішайте глину з невеликою кількістю води до отримання густої маси. Додайте прополіс, мед, ефірні масла ромашки і шавлії. Ретельно перемішайте. Ця зубна паста видаляє зубний наліт, освіжає подих, а також добре відбілює.

Слід також пам’ятати, що харчову соду як компонент до пасти рекомендується додавати не більше одного разу на тиждень.

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Фото: vek-zdorovia.ru

Фото: Pixabay

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