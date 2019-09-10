Пропонуємо 3 рецепта зубної пасти, яку можна зробити в домашніх умовах.
Щоб позбутися від щільного нальоту, приготуйте в домашніх умовах таку зубну пасту:
- 50-70 г білої глини;
- 7 крапель водного екстракту прополісу;
- 1 ч. л. меду, підігрітого на водяній бані;
- по 2 краплі ефірної олії ромашки і шавлії.
Змішайте всі складові. Використовувати домашню пасту потрібно 2 рази на день, щоб позбутися нальоту і відбілити зуби. Зберігати зубну пасту можна не більш трьох днів в темному місці.
Ще один варіант домашньої зубної пасти:
- щіпка порошку фенхеля;
- 1/3 ч. ложки кориці;
- 2 ч. ложки харчової соди;
- 4 краплі олії чайного дерева;
- щіпка подрібненої в кавомолці морської солі;
- 1 ч. ложка кокосового масла.
Змішайте всі компоненти, крім кокосового масла. Його додають безпосередньо перед чищенням.
Рецепт домашньої пасти з глиною і шавлією:
- 60 г білої глини;
- 2-3 краплі олії шавлії;
- 2-3 краплі олії ромашки;
- 1 ч. ложка меду;
- 5-8 крапель прополісу на водній основі.
Змішайте глину з невеликою кількістю води до отримання густої маси. Додайте прополіс, мед, ефірні масла ромашки і шавлії. Ретельно перемішайте. Ця зубна паста видаляє зубний наліт, освіжає подих, а також добре відбілює.
Слід також пам’ятати, що харчову соду як компонент до пасти рекомендується додавати не більше одного разу на тиждень.
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Фото: vek-zdorovia.ru