Щоб екстремальні розваги в аквапарку не перетворилися на трагедію, необхідно суворо дотримуватися правил безпеки.
Правила безпеки в аквапарку:
- Найчастіше в аквапарках дітям до 14 років (або зростом нижче 130 сантиметрів) заборонено кататися на атракціонах призначених для дорослих.
- Не можна кататися парами, на тих гірках, де передбачено розміщення лише однієї людини. Ваші загальні габарити можуть перевищити ширину тунелю або жолоба, і ви можете застрягти або створити на гірці затор.
- При спуску з гірки не можна триматися за жолоби, спускатися стоячи або на колінах, а також з розтопиренними ногами і руками.
- Костюми для плавання повинні бути без металевих пряжок, заклепок і брошок. Всі прикраси (годинник, браслети, сережки та ланцюжки) потрібно залишати в шафці.
- У аквазоні не можна знаходиться з напоями та їжею. Для цих цілей є кафе.
- Заборонено відвідувати аквапарк в стані алкогольного сп’яніння.
- Якщо хтось із вашої родини або кампанії травмувався або поранився, необхідно відразу звернутися в медпункт.
- Не дозволяйте дітям стрибати в воду з бортиків басейнів і джакузі, перекидатися з метою вразити всіх акробатичними трюками.
- Людям із захворюваннями серцево-судинної системи, психоневрологічними відхиленнями або проблемами з опорно-руховим апаратом і захворюваннями шкіри водні атракціони протипоказані.
- Перебування в аквапарку дітей молодше 14 років дозволяється тільки в супроводі дорослих. Тому ви повинні всюди бути поруч з дитиною.
- З собою в аквапарк необхідно брати власний купальник, тапочки і рушник.
- Будь-які рекомендації, зауваження та вимоги співробітників аквапарку, інструкторів, аніматорів і охорони повинні виконуватися беззастережно.
- З собою в аквазону не можна брати косметику (уходову і декоративну). Все необхідно залишити в шафці.
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