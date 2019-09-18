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Правила безпеки в аквапарку

Щоб екстремальні розваги в аквапарку не перетворилися на трагедію, необхідно суворо дотримуватися правил безпеки.

Аквапарк

Правила безпеки в аквапарку:

  1. Найчастіше в аквапарках дітям до 14 років (або зростом нижче 130 сантиметрів) заборонено кататися на атракціонах призначених для дорослих.
  2. Не можна кататися парами, на тих гірках, де передбачено розміщення лише однієї людини. Ваші загальні габарити можуть перевищити ширину тунелю або жолоба, і ви можете застрягти або створити на гірці затор.
  3. При спуску з гірки не можна триматися за жолоби, спускатися стоячи або на колінах, а також з розтопиренними ногами і руками.
  4. Костюми для плавання повинні бути без металевих пряжок, заклепок і брошок. Всі прикраси (годинник, браслети, сережки та ланцюжки) потрібно залишати в шафці.
  5. У аквазоні не можна знаходиться з напоями та їжею. Для цих цілей є кафе.
  6. Заборонено відвідувати аквапарк в стані алкогольного сп’яніння.
  7. Якщо хтось із вашої родини або кампанії травмувався або поранився, необхідно відразу звернутися в медпункт.
  8. Не дозволяйте дітям стрибати в воду з бортиків басейнів і джакузі, перекидатися з метою вразити всіх акробатичними трюками.
  9. Людям із захворюваннями серцево-судинної системи, психоневрологічними відхиленнями або проблемами з опорно-руховим апаратом і захворюваннями шкіри водні атракціони протипоказані.
  10. Перебування в аквапарку дітей молодше 14 років дозволяється тільки в супроводі дорослих. Тому ви повинні всюди бути поруч з дитиною.
  11. З собою в аквапарк необхідно брати власний купальник, тапочки і рушник.
  12. Будь-які рекомендації, зауваження та вимоги співробітників аквапарку, інструкторів, аніматорів і охорони повинні виконуватися беззастережно.
  13. З собою в аквазону не можна брати косметику (уходову і декоративну). Все необхідно залишити в шафці.

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Фото: Dreamstime

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