Які вправи, виконувані в домашніх умовах, допоможуть швидко і ефективно схуднути, дивіться в матеріалі Фактів ICTV
Найефективніші вправи для схуднення:
- Присідання – 3 підходи по 25 разів;
- Планка – 2-3 хвилини (починати краще з 30 секунд і поступово збільшувати час на 30 секунд);
- Скакалка – почніть з 1-2 хвилин і поступово збільшіть до 10 хвилин;
- Скручування – 3 підходи по 30 разів;
- Пліє – 2 підходи по 25 разів;
- Випади чиряк – 2 підходи по 25 разів;
- Підйом тазу – 2-3 підходи по 15 разів;
- Віджимання – 2 підходи по 15 разів;
- Зворотні віджимання – 2 підходи по 15 разів;
- Бічний місток – від 15-60 секунд для однієї сторони.
Такий комплекс не тільки ефективно спалює жири в вашому тілі, але тримає м’язи в тонусі. Виконувати вправи цього комплексу необхідно мінімум по 2 підходи кожне, але враховуйте свій стан. Рекомендується в завершенні тренування приділити хвилин 5-7 розтяжці.
Не забувайте, що для досягнення більше ефекту необхідно дотримуватися режиму правильного харчування, відмовитися від фаст-фуду, газованої води, солодощів і борошняних виробів.