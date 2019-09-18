Які вправи, виконувані в домашніх умовах, допоможуть швидко і ефективно схуднути, дивіться в матеріалі Фактів ICTV

Найефективніші вправи для схуднення:

Присідання – 3 підходи по 25 разів;

Планка – 2-3 хвилини (починати краще з 30 секунд і поступово збільшувати час на 30 секунд);

Скакалка – почніть з 1-2 хвилин і поступово збільшіть до 10 хвилин;

Скручування – 3 підходи по 30 разів;

Пліє – 2 підходи по 25 разів;

Випади чиряк – 2 підходи по 25 разів;

Підйом тазу – 2-3 підходи по 15 разів;

Віджимання – 2 підходи по 15 разів;

Зворотні віджимання – 2 підходи по 15 разів;

Бічний місток – від 15-60 секунд для однієї сторони.

Такий комплекс не тільки ефективно спалює жири в вашому тілі, але тримає м’язи в тонусі. Виконувати вправи цього комплексу необхідно мінімум по 2 підходи кожне, але враховуйте свій стан. Рекомендується в завершенні тренування приділити хвилин 5-7 розтяжці.

Не забувайте, що для досягнення більше ефекту необхідно дотримуватися режиму правильного харчування, відмовитися від фаст-фуду, газованої води, солодощів і борошняних виробів.