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Вправи для схуднення в домашніх умовах

Які вправи, виконувані в домашніх умовах, допоможуть швидко і ефективно схуднути, дивіться в матеріалі Фактів ICTV

Вправи для схуднення в домашніх умовах

Найефективніші вправи для схуднення:

  • Присідання – 3 підходи по 25 разів;
  • Планка – 2-3 хвилини (починати краще з 30 секунд і поступово збільшувати час на 30 секунд);
  • Скакалка – почніть з 1-2 хвилин і поступово збільшіть до 10 хвилин;
  • Скручування – 3 підходи по 30 разів;
  • Пліє – 2 підходи по 25 разів;
  • Випади чиряк – 2 підходи по 25 разів;
  • Підйом тазу – 2-3 підходи по 15 разів;
  • Віджимання – 2 підходи по 15 разів;
  • Зворотні віджимання – 2 підходи по 15 разів;
  • Бічний місток – від 15-60 секунд для однієї сторони.

Такий комплекс не тільки ефективно спалює жири в вашому тілі, але тримає м’язи в тонусі. Виконувати вправи цього комплексу необхідно мінімум по 2 підходи кожне, але враховуйте свій стан. Рекомендується в завершенні тренування приділити хвилин 5-7 розтяжці.

Не забувайте, що для досягнення більше ефекту необхідно дотримуватися режиму правильного харчування, відмовитися від фаст-фуду, газованої води, солодощів і борошняних виробів.

Фото: Pixabay

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