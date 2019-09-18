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Як відкрити шампанське

Як правильно відкрити шампанське, щоб не розлити цінний напій, розповідають Факти ICTV

Як відкрити шампанське

Як легко відкривати шампанське:

  1. Попередньо поставте шампанське в холодильник на саму нижню полицю на кілька годин. Заморожувати його ні в якому разі не варто. Воно повинно бути просто злегка прохолодним.
  2. Візьміть серветку і оберніть нею пляшку так, щоб заховати етикетку. Це необхідно для того, аби вона точно не втекла з ваших рук.
  3. Не трусіть пляшку. Якщо ви це зробите, то після того, як ви знімите проволоку, пробка точно полетить.
  4. Після того як ви зняли проволоку, візьміть пляшку так, щоб вона була під кутом по відношенню до столу.
  5. Обережно потягніть пробку, повільно прокручуйте її великим і вказівним пальцями. Для зручності можна використовувати серветку. Завдяки вивільненню газів з пляшки, ви легко витягнете пробку.
  6. Якщо ви відчуваєте, що гази з пляшки виходять занадто інтенсивно, прикладіть до її горлечка холодну чайну ложку і процес сповільниться.
  7. Розливати в келихи шампанське повинен той, хто його і відкривав, щоб всім гостям порівну дісталося.

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Фото: Pixabay

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