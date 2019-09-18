Як правильно відкрити шампанське, щоб не розлити цінний напій, розповідають Факти ICTV
Як легко відкривати шампанське:
- Попередньо поставте шампанське в холодильник на саму нижню полицю на кілька годин. Заморожувати його ні в якому разі не варто. Воно повинно бути просто злегка прохолодним.
- Візьміть серветку і оберніть нею пляшку так, щоб заховати етикетку. Це необхідно для того, аби вона точно не втекла з ваших рук.
- Не трусіть пляшку. Якщо ви це зробите, то після того, як ви знімите проволоку, пробка точно полетить.
- Після того як ви зняли проволоку, візьміть пляшку так, щоб вона була під кутом по відношенню до столу.
- Обережно потягніть пробку, повільно прокручуйте її великим і вказівним пальцями. Для зручності можна використовувати серветку. Завдяки вивільненню газів з пляшки, ви легко витягнете пробку.
- Якщо ви відчуваєте, що гази з пляшки виходять занадто інтенсивно, прикладіть до її горлечка холодну чайну ложку і процес сповільниться.
- Розливати в келихи шампанське повинен той, хто його і відкривав, щоб всім гостям порівну дісталося.
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