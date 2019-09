Про найцікавіші і найкорисніші групи у Telegram, які допомагатимуть Вам та триматимуть у курсі найважливіших подій читайте на Фактах ICTV.

Сьогодні Telegram називають найбільш швидкозростаючим стартапом Європи. Тут можна знайти всю необхідну інформацію – від новин до розваг.

Відомо, що Telegram з’явився в межах некомерційної організації Digital Fortress і запустився на гроші Павла Дурова. Він і досі фінансує проект самостійно, заробивши на продажі своєї частки ВКонтакті близько $300 млн. За словами Дурова, витрати становлять більше $1 млн на місяць.

Telegram запускався англійською мовою з розрахунком на міжнародну аудиторію під гаслом Taking back our right to privacy (повернемо собі право на приватність). Згодом цей напис зник, і тепер Дуров використовує інше формулювання: New era of messaging.

Можливо, це пов’язано з тим, що WhatsApp – головний конкурент Telegram – запустив повне end-2-end-шифрування і став більш захищеним.

Але однією з переваг Telegram є групи або боти. Топ-13 груп у Telegram, які будуть Вам корисні, зібрали Факти ICTV.

Інтернет-аналітика

(32 707 учасників)

@internetanalytics

На цьому каналі збирається інформація про актуальні дослідження інтернет-галузі та пов’язані з ними ринки. Крім цього, наведені дані супроводжуються короткими коментарями, що відображають суть і цінність інформації.

Learn English Grammar

@thepirate_bot

Бот для тренування англійської граматики. Розумний алгоритм дозволяє тренувати всі правила англійської мови. Буде важко, але цікаво!

Що подивитися?

@kinofortoday_bot

Цей бот допоможе Вам знайти фільм за його назвою, подивитися найближчі прем’єри фільмів у кінотеатрах і отримати випадкову вибірку фільмів або серіалів для перегляду натисканням всього однієї кнопки!

Telegram бот Bussy

@bussy_bot

Кіт для пошуку квитків, як називає себе віртуальний помічник, дає можливість усього за кілька секунд знайти квиток на автобус у потрібному напрямку.

У переліку перевізників є усі головні європейські оператори: Eurolines, FlixBus, RegioJet, Ecolines та інші. А також невеликі локальні перевізники окремо взятих країн.

WorldWeatherBot

@w_weather_bot

Погода у світі. Відправ боту назву свого міста — і він розповість про поточну погоду та погоду на кілька днів уперед.

AirTrack

@airtrack_bot

Бот моніторить 98% авіакомпаній світу, зокрема – Wizzair, Ryanair та інші лоукости, які покривають Європу.

Користувачу потрібно усього лишень задати потрібний маршрут, створити відстеження вартості по даному напрямку, після чого AirTrack надсилатиме сповіщення про будь-які зміни ціни.

Gymboss

@gymbossbot

Ваш персональний тренер-дієтолог зі штучним інтелектом, який допоможе скласти індивідуальну програму фітнес-тренувань і харчування.

Читайте: Приватбанк запустив оплату покупок у Telegram

Orfobot

@orfobot

Пишеш йому слово або цілі фрази – він виправляє помилки.

Намочи манту

(78 200 учасників)

@namochimanturu

Цікавий канал для тих, хто цікавиться своїм здоров’ям. Група про доказову медицину від медичних журналістів Даші Саркісян, Маріанни Мірзоян та Каріни Назаретян.

Факти ICTV

@FAKTY_ICTV

Найсвіжіші новини України та світу. У групі систематично з’являється добірка актуальних новин, аналітичних матеріалів та інтерв’ю. Підпишись, щоб бути в курсі подій.

My Bugalter

@MymMymBot

Віртуальний бухгалтер. Бот допоможе вести облік витрат і доходів, звіт за день/місяць/рік, статистику, прогнозування, вивантаження звітів в Exel, чеки по покупкам та розповість свіжий курс валют.

Запуск завтра

(11 340 учасників)

@ctodaily

Будні технічного директора новинного стартапу. Найцікавіші новини у світі техніки і наукових досліджень.

Книжковий лис

(37 162 участників)

@booksfox

Канал з рецензіями на книги, поезію і комікси. Цікаві добірки книг за тематикою, країнами і письменниками.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що українці створили Telegram-бот для моніторингу найдешевших авіаквитків.