Коли хлопцю подобається дівчина, для нього важливо дізнатися, чи взаємна ця симпатія. Факти ICTV розібралися, як зрозуміти, що ти подобаєшся дівчині.

Поведінка

Закохану дівчину поряд з хлопцем, який їй подобається, видає нестандартна поведінка. Варто звертати увагу навіть на дрібниці:

шукає ваш погляд очима;

дивиться на вас потайки і різко відвертається, щойно ви дивитеся на неї у відповідь;

поправляє волосся, накручує пасмо на пальці;

перебирає прикраси;

за будь-якої можливості торкається вас;

копіює ваші жести та рухи;

привертає увагу голосним сміхом або починає про щось говорити зі співбесідником.

Як реагує, коли ви говорите

Дівчина до вас небайдужа, якщо:

уважно слухає вашу розповідь;

переключає увагу на вас, якщо була до того чимось зайнята;

ставить запитання;

сміється над усіма вашими жартами;

коментує (часом саркастично).

Бачить у вас захисника

Якщо дівчина бачить у вас справжнього чоловіка, то це ще один сигнал її симпатії:

просить допомогти їй у чомусь;

жаліється на свої проблеми та питає поради;

охоче приймає від вас будь-яку допомогу чи прояви ввічливості;

усіляко демонструє при вас свою слабкість.

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Зміни в образі

Дівчата, коли закохуються, нерідко починають приділяти посилену увагу своєму зовнішньому вигляду:

сідають на дієту або починають займатися спортом;

роблять мейкап або наважуються на яскравіший макіяж;

замість джинсів та кросівок починають носити сукні та взуття на підборах;

віддають перевагу одягу яскравих кольорів;

роблять нову зачіску або змінюють колір волосся.

Загалом, жоден психолог не зможе дати універсальну пораду, як зрозуміти, що ти подобаєшся дівчині. Адже всі вони різні. Стежте за мімікою та жестами вашого об’єкта кохання. Слухайте серце та інтуїцію. Дійте поступово – різкі дії можуть відлякати навіть дівчину, яка вам симпатизує.

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