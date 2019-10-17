У День всіх святих або на Хеловін 2019, який традиційно відзначається у ніч на 1 листопада, важливо виглядати якомога жахливіше. Допоможе в цьому не тільки оригінальний костюм, але й макіяж.

Впоратися з макіяжем на Хеловін 2019 може кожен, головне, щоб під рукою була косметичка, трохи фантазії – і ні друзі, ні рідні вас не впізнають. Заодно перевірите, чи міцні у них нерви.

Янгол чи Демон – такий неоднозначний образ розкриває суть будь-якої жінки. Щоб витягнути його назовні і показати своє справжнє обличчя, достатньо затонувати його білим кремом, за допомогою чорних тіней зафарбувати повіки і брову, а сірими тінями або олівцем домалювати штрихи на підборідді та губах.

Важко уявити Хелоуїн без кровожерливих вампірів. Образ вампірші пасуватиме дівчатам, які хочуть виглядати і красиво, і жахаюче одночасно. Інструкція потрібна!?

Зомбі наступають!!! Перетворитися на живого мерця допоможуть: сірий олівець для повік, яким малюємо контур, зелені тіні, бажано декількох відтінків, і … шпильки.

І що ж це за Хелоуїн без шабашу відьом!? Цю відьмочку-модницю видає не ніс-гачок і не мітла, а погляд, як із пекла. Як ви вже здогадалися, головний елемент цього образу – кольорові лінзи, а подробиці накладення макіяжу – на відео.

Лялька-вбивця може налякати навіть людей з міцними нервами. Вона здатна вбити одним поглядом. Намалювати такі очі допоможе світлий тональний крем, сірі або коричневі тіні, накладні вії, рідка підводка та олівець для брів.

Образ жінки, яка повстала з пекла, не для забобонних. Намалювати череп навіть на пів-обличчя зважиться не кожен.

На Хелоуїн можна виглядати і дуже мило. Наприклад, приміряти на себе образ Чеширського кота з Аліси у країні чудес. Якщо вийде намалювати таку посмішку, то ви точно запам’ятаєтеся на вечірці.

Оленятко, ріжки гілочкою! Образ Бембі – для пай-дівчаток, які святкують День всіх святих зі старшим поколінням. Щоб не дуже шокувати публіку, достатньо яскраво нафарбувати очі, чорними тінями замалювати кінчик носа, а білими – розставити по обличчю білі цятки.

Чарівна жінка-кішка. Головний акцент на очах. Макіяж яскравий і складний, але головне не економити на накладних віях. Вони тут принципово важливі.

Така ось мила інопланетянка. Ефект неземної особи дає використання світлого тонального крему там, де зазвичай рекомендують темний, і навпаки.

Раніше, Факти ICTV розповідали про те, як зробити макіяж ВОНО на Хеллоуїн 2019.