Через вірус у Китаї власник Louis Vuitton втратив звання найбагатшої людини світу

22 січня Бернар Арно (власник бренду Louis Vuitton) втратив свою першість серед найбагатших людей світу за версією Forbes. Експерти стверджують, що причиною став спалах інфекції у Китаї.

Наразі цей список знову очолює засновник Amazon Джефф Безос. Мільярдер поступився Арно всього на кілька днів – перше місце він утримував до середини січня.

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Станом на 21 січня статки Безоса зросли на $489 млн, і зараз загальна сума його статків складає $116,1 млрд. Тоді як банківські рахунки Арно зменшились на $3,7 млрд : зараз власник іменитого бренду володіє $112,9 млрд.

Зараз директор модного дому Louis Vuitton перебуває на четвертому місці у списку.

На думку аналітиків, такі колосальні втратиспричинені падінням акцій Louis Vuitton через розповсюдження нового вірусу в Китаї. Чималі прибутки компанія отримує саме в період китайського Нового року – цьогоріч його святкуватимуть 25 січня.

Нещодавно Факти ICTV писали про найбагатших музикантів десятиліття за версією Forbes.

Джерело: Forbes