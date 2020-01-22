PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Історії успіху

Через вірус у Китаї власник Louis Vuitton втратив звання найбагатшої людини світу

22 січня Бернар Арно (власник бренду Louis Vuitton) втратив свою першість серед найбагатших людей світу за версією Forbes. Експерти стверджують, що причиною став спалах інфекції у Китаї.

Наразі цей список знову очолює засновник Amazon Джефф Безос. Мільярдер поступився Арно всього на кілька днів – перше місце він утримував до середини січня.

Bernard Arnault

Читайте: Безос поступився Арно першим місцем у списку найбагатших за версією Forbes

Станом на 21 січня статки Безоса зросли на $489 млн, і зараз загальна сума його статків складає $116,1 млрд. Тоді як банківські рахунки Арно зменшились на $3,7 млрд : зараз власник іменитого бренду володіє $112,9 млрд.

Зараз директор модного дому Louis Vuitton перебуває на четвертому місці у списку.

топ-5 форбс

На думку аналітиків, такі колосальні втратиспричинені падінням акцій Louis Vuitton через розповсюдження нового вірусу в Китаї. Чималі прибутки компанія отримує саме в період китайського Нового року – цьогоріч його святкуватимуть 25 січня.

Нещодавно Факти ICTV писали про найбагатших музикантів десятиліття за версією Forbes.

Джерело: Forbes

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка