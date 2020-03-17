Як стати лікарем у Німеччині з українським дипломом – 5 кроків

Українські випускники вишів мріють працювати за кордоном за спеціальністю. Це цілком реально, але вимагає багато часу та витрат.

Українка Вікторія здобула освіту у Запоріжжі та вже два роки працює лікарем у Німеччині, де медицина вважається однією з найбільш розвинених у світі. Своїм досвідом вона поділилася з читачами Фактів ICTV.

Як же отримати омріяну роботу лікаря в Німеччині?

КРОК 1. Підтвердити диплом

Український виш, де здобув освіту потенційний кандидат на роботу, перевіряється за базою ANABIN. Якщо університет визнаний, то його випусник може переходити до наступного кроку.

КРОК 2. Показати знання мови

Німецьку треба знати на рівні не нижчому, аніж B2 (вище середнього). Перевіряється знання мови іспитом. Він коштує близько 200 євро.

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КРОК 3. Стажування

Під час цього етапу лікарі можуть розсилати резюме, їздити на співбесіди. Деякі клініки навіть надають безкоштовне житло та оплачують харчування.

КРОК 4. Апробація

Уже під час стажування в Німеччині лікар має пройти повторний тест на знання мови, а саме медичної лексики – не нижче рівня С1. Цей іспит також платний. Коштує близько 450 євро. Після цього дозвіл працювати видається на два роки.

КРОК 5. Отримати постійну ліцензію

Щоб продовжити працювати лікарем у Німеччині довше, аніж два роки, треба мати постійну ліцензію. Запит на експертизу коштує від 500 євро. Або можна скласти іспит із трьох предметів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як влаштуватися на роботу за кордоном та не стати жертвою торгівлі.